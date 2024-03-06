渡邊直美「肉肉的」有危險！減重10%降低風險　滿12歲可用藥治療

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台灣兒科醫學會理事長倪衍玄也說，兒童肥胖可能造成睡眠呼吸中止症、性早熟、身高和體重的不正常發展，高血壓、糖尿病等也可能提早發生，且由於肥胖的孩子有超過70%在成年後會持續肥胖，也導致死亡風險上升，各界應更多重視肥胖對國家未來棟樑的健康威脅。
針對體重控制，林文元表示，後疫情帶來的工作方式及久坐的生活型態，讓身體活動量持續減少，加上外送的便利與外食習慣，使得許多人難以落實健康飲食，但仍鼓勵肥胖患者積極與專業醫療人員討論，找出致胖的個別痛點，並訂定個人化的減重計畫，才能長久維持健康體態。
此外，林文元指出，食藥署這3年來陸續核准2大類合法減重藥物，其中GLP-1腸泌素透過減少脂肪量來降低體重，且內臟脂肪的降幅還大於皮下脂肪；另一類藥物則透過結合抗憂鬱劑及鴉片拮抗劑的成分以抑制食慾。這些藥物都有不錯效果，但許多民眾卻以為可自行取得、使用，提醒有需求者應先經過醫師評估後開立處方，並由藥師調劑，才能提升效果、降低副作用，正確又安全的減重。
倪衍玄則提醒，家長要幫助兒童減重，需從家庭飲食、生活習慣等下手，建議透過學校提供健康體位報告，必要時諮詢兒科醫療團隊；他也說，12歲以上兒童若經過評估有必要治療，已有證據支持可透過藥物輔助減重，鼓勵家長主動開啟對話，不錯失健康成長的機會。