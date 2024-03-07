掛號費無上限？洪子仁批煽動民粹　基層醫喊苦：不到2成診所敢漲

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然而，林應然對《NOWnews今日新聞》指出，掛號費「本來就沒有上限」，醫療院所要調整掛號費到150元以上，只需要行文衛生局、作為備查之用即可，衛生局回文也只是要表達「知道了，你們的掛號費要超過150元」，不該有審核的動作出現，但過去有些縣市衛生局會把「備查」當「審查」，也因此引起以往諸多糾紛。
林應然說，醫療院所一直都有調整掛號費的權利，只是因為以前規則不清楚、所以有些情況會出現麻煩，但在通貨膨脹、人事費用飆漲、營運成本增加的情況下，陸續調漲掛號費都是很合理的，也不是因為這次澄清規範才調整，而且當健保點值低落，調漲掛號費也是醫療院所自救的做法之一。
此外，林應然說，實際上會因為這次規定調整而真正調高掛號費的醫療院所也不會太多，因為台灣的醫療非常競爭，要是調漲掛號費，面臨的將是客源減少、讓診所在競爭環境中處於劣勢，民眾自己也會去找比較便宜的診所就醫，「你以為醫療院所肆無忌憚，病人還會來找你嗎？」、「20%有漲就不錯了。」
洪子仁則說，掛號費本來就是行政管理費用，「醫療機構收取掛號費參考範圍」存在與否，並不會影響到醫療院所調整費用這件事，醫院本來就能自行決定掛號費，依據城鄉考量、看診時段、場域等做出不同的價格調整，這個過程中，對民眾來說最重要的就是充分揭露、知情同意。
對於外界所稱「掛號費調漲將讓民眾生不起病」，洪子仁則怒批，這樣的說法「太民粹」，完全不符合真實情況，他十分不以為然，因為這樣的說法會讓民眾誤解，好像大家都要漲，但醫院在掛號費定價上，一定程度受制於公立醫院，比如台北市市立仁愛醫院的掛號費只收50元，如果其他醫院掛號費太高，民眾自然會跑向其他醫院，根本不存在因為掛號費看不起病的問題。
此外，洪子仁說，掛號費還有「醫療節制」的意涵，台灣民眾每年平均就醫15.7次，遠高於OECD國家的7到8次，「難道在適度的成本考量下，把掛號費調高、截至不必要的看診次數，是錯誤的做法？應該要讓大家亂看病、把健保都用光，才是正確的做法？說出民眾會因為掛號費看不起病的人，根本沒有站在民眾立場著想，只是藉機煽動民眾反對而已！」