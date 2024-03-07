台塑麻辣鍋底醬、沙茶醬都中了！10種醬料用了蘇丹紅 下架近3噸
台中市追查蘇丹紅問題辣椒粉新流向，發現大肚區富達食品購入新北市保欣公司的問題辣椒粉約500多公斤，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包產品共10種，重量約7,320.84公斤，售出約2,829.3公斤給下游台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處追查保欣公司辣椒粉流向，發現富達食品購入保欣有效日期2026年10月9日（輸入申請書號碼:IFT13LK0663800）的問題辣椒粉，製成產品售給下游台塑餐飲美食調理公司。另太平區超農公司生產的極辣朝天椒，由台北市政府衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。
此外，太平區超農公司生產的極辣朝天椒（產品批號為有效日期2025年6月4日、2025年6月17日、2025年7月17日、2025年8月5日、2025年8月17日等），由台北市政府衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號。該公司使用的辣椒粉原料，向上游新北市閤香公司購入約6,450公斤，已使用約5,050公斤，共製成極辣朝天椒成品約5,090.7公斤，已售出約1342.2公斤給82家下游，包含台中市62家及外縣市20家（新北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣等8縣市），已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中，防止問題產品流入市面。