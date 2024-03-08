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瘦肉精事件成藍色織豬網？中市衛生局長：中央質疑與西布特羅無關

▲民進黨議員輪番質詢，質疑西布特羅事件已經變成藍色織豬網。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）
▲民進黨議員輪番質詢，質疑西布特羅事件已經變成藍色織豬網。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）

記者顏幸如／台中報導

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢驗出瘦肉精西布特羅，行政院公佈調查結果，指檢驗階段無法完全排除受污染的風險，但也未能證實。台中市衛生局長曾梓展隨後在議會備詢時說明，中央提出的4個質疑點，都與肉品內驗出西布特羅無關，卻是付出最低社會成本的結論。台中市長盧秀燕也強調「我對食安處同仁非常有信心」。

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▲台中市長盧秀燕強調「我對食安處同仁非常有信心」。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）
▲台中市長盧秀燕強調「我對食安處同仁非常有信心」。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）
▲國民黨議員力挺台中市政府捍衛食安。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）
▲國民黨議員力挺台中市政府捍衛食安。（圖／記者顏幸如攝，2024.03.08）
行政院今（8）於記者會指出，西布特羅事件中，無法完全排除本事件檢驗階段受污染之風險，也未能證實檢驗階段受污染，並提出4大質疑，包括實驗室標準品保存防潮櫃沒有實質上鎖；單一檢體開封檢體袋時經過3次反覆解凍與冷凍，檢體保存與操作有缺失；台糖原包裝於檢體袋開封時已有破損，非屬完整受檢狀態；單一檢體3次取樣分析、22次重覆檢驗、定量質高低差超過10倍，實驗室出具報告值判斷方式未盡合理。

台中市議會上午進行臨時會專案報告，各黨議員為此砲聲隆隆，民進黨團更是質疑西布特羅事件已經變成藍色織豬網。曾梓展答詢時一一說明，他表示一般檢驗標準品並沒有規定要上鎖。至於肉品大檢驗袋有血水滲出，他表示冷凍梅花肉必須解凍到常溫，才能進行檢驗，這份肉品並非真空包裝，不確定是否有空隙，解凍過程中有血水從包裝盒內滲出是正常且合理的，但並未滲漏到外面的肉品大檢驗袋。

▲曾梓展指出，中央提的缺失，都和肉品含西布特羅沒有關係。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）
▲曾梓展指出，中央提的缺失，都和肉品含西布特羅沒有關係。（圖／台中市政府提供，2024.03.08）
曾梓展說，複驗過程確實從冷藏庫拿出來兩次、檢驗均質含量也有不同，但行政院提出的4個質疑點，對於梅花肉裡有無西布特羅，完全不產生影響，他認為行政院公佈的結果，是對社會成本影響最低的結論。

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