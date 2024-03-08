《七龍珠》作者鳥山明病逝！東映動畫哀悼「受全世界喜愛的老師」
日本漫畫家鳥山明以漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品聞名全球。今（8）日傳出他因「急性硬腦膜下血腫」過世，享壽68歲。替《七龍珠》製作動畫的製作公司「東映動畫」也發出聲明哀悼：「非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。祈願老師靈魂安息。」
記者薛羽彤／綜合報導
鳥山明生前的代表作包含《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》、《勇者鬥惡龍》等等，1日他因「急性硬腦膜下血腫」過世，今日他的經紀公司發布消息，令許多網友感到悲痛不捨。1986年《七龍珠》由東映動畫公司製作動畫，開始在電視台播放，成為家喻戶曉的卡通。
對於鳥山明過世，東映動畫也發布聲明哀悼，鳥山明曾做出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等傑作，「我們對他的指導感到衷心的感謝」、「非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。祈願老師靈魂安息。」
東映動畫聲明全文翻譯：
驚悉鳥山教授過世的消息，我深感悲痛。我謹表示最深切的哀悼。
我們公司有很多員工尊敬鳥山先生，他曾製作過《頹廢博士阿拉蕾》和《七龍珠》系列等傑作，我們對他對製作的指導表示衷心的感謝。
東映動畫非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。
祈願老師靈魂安息。
東映動畫
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道