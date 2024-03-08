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《七龍珠》作者鳥山明病逝！東映動畫哀悼「受全世界喜愛的老師」

▲鳥山明是《七龍珠》的作者，對於他的離世，東映動畫今發文哀悼。（圖／七龍珠官方X）
▲鳥山明是《七龍珠》的作者，對於他的離世，東映動畫今發文哀悼。（圖／七龍珠官方X）

記者薛羽彤／綜合報導

日本漫畫家鳥山明以漫畫《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品聞名全球。今（8）日傳出他因「急性硬腦膜下血腫」過世，享壽68歲。替《七龍珠》製作動畫的製作公司「東映動畫」也發出聲明哀悼：「非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。祈願老師靈魂安息。」

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▲《七龍珠超：布羅利》2月在台上映。（圖／双喜電影）
▲《七龍珠》是人氣超夯的漫畫，也是鳥山明的作品。（圖／双喜電影）
鳥山明生前的代表作包含《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》、《勇者鬥惡龍》等等，1日他因「急性硬腦膜下血腫」過世，今日他的經紀公司發布消息，令許多網友感到悲痛不捨。1986年《七龍珠》由東映動畫公司製作動畫，開始在電視台播放，成為家喻戶曉的卡通。

▲鳥山明因病過世享壽68歲。（圖／akira.toriyama IG）
▲鳥山明因病過世享壽68歲。（圖／akira.toriyama IG）
對於鳥山明過世，東映動畫也發布聲明哀悼，鳥山明曾做出《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等傑作，「我們對他的指導感到衷心的感謝」、「非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。祈願老師靈魂安息。」

▲鳥山明過世，東映動畫發文哀悼。（圖／東映動畫官網）
▲鳥山明過世，東映動畫發文哀悼。（圖／東映動畫官網）
東映動畫聲明全文翻譯：

驚悉鳥山教授過世的消息，我深感悲痛。我謹表示最深切的哀悼。
 

我們公司有很多員工尊敬鳥山先生，他曾製作過《頹廢博士阿拉蕾》和《七龍珠》系列等傑作，我們對他對製作的指導表示衷心的感謝。
 

東映動畫非常榮幸能夠將一位深受全世界喜愛的老師的作品動畫化。
 

祈願老師靈魂安息。
 

東映動畫


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