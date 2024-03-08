全世界最輕「小廢包」！Coperni新包款重量33克 99%用空氣製成
法國小眾品牌Coperni在巴黎時裝週發表2024秋冬系列，其中史無前例的超輕「空氣包」（Air Swipe Bag）僅重33克，內含99%的空氣與1%的玻璃成分，造型宛如一朵天際輕飄的雲朵，被模特兒輕盈提在手上的模樣，一經曝光立即引發社群媒體的熱議。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
「空氣包」由Coperni與Ioannis Michaloudis教授攜手打造，包體以99%的空氣和1%的玻璃巧妙組合而成，更使用了NASA在捕捉星塵時也同樣信賴的奈米材料——二氧化矽氣凝膠（Silica Aerogel）。這種材料不僅是世界上最輕的固體，更賦予了Air Swipe Bag僅重33克的輕盈身姿，讓它的外觀仿佛將空氣幻化成包包，就像提著一朵雲在行走。
這款「空氣包」的製作過程是將聚合物與溶劑結合形成凝膠，再將液體替換為空氣，從而賦予包體獨特的構造。氣凝膠的多孔、低密度以及堅固的觸感正是吸引Coperni的關鍵因素。此外，這款包包還是迄今為止使用奈米材料打造的最大單品。
事實上，「空氣包」並非Coperni第一個掀起風潮的單品，品牌旗下的Swipe Bag包系連續數年都是時尚圈的熱門話題，連Kylie Jenner和Doja Cat都是這個系列的愛好者；Blackpink成員Jennie私下則是選擇「愛心包」Heart Tote Bag亮相，讓同款搜尋度快速飆升。
二氧化矽氣凝膠過去曾為NASA收集星塵樣本，如今，Coperni品牌巧妙地將這種先進的科技材料應用於Air Swipe包的製作中，在時尚界展示了科技與藝術的完美結合。這款包包不僅是對NASA技術的致敬，也為時尚界注入了新的靈感和活力。