「蘇丹紅」爆9業者同一地址　陳其邁證實是家族企業

「蘇丹紅」的食安事件持續延燒，有立委爆料指出，更有多家業者共用同一地址；高雄市長陳其邁今(8)日表示，已會同檢方擴大偵辦，釐清不法證據。並證實有掌握到是多名家族成員跟關係企業，出發貨倉儲都在同一個地點，跟檢方聯合偵辦涉及資金流向及帳冊，高市府對食品安全的態度很清楚，就是「從嚴執法、從重處罰」。
記者郭凱杰／高雄報導
含「蘇丹紅」的中國製辣椒粉，引爆國內食安問題，高雄「佳廣」、「津棧」2家貿易公司共有8批辣椒粉，被檢出含禁用的蘇丹紅色素3號。對此，民進黨立委林淑芬更指，包括津棧、佳廣等9家公司登記在相同地址、一樣的負責人，進口販賣差不多的產品。高雄市長陳其邁今天證實並做出上述回應。
陳其邁表示，是多名家族成員、關係企業，且出發貨的倉儲也都在同一個地點，這是有掌握到相關訊息，現在跟檢方也聯合在做偵辦，也涉及到帳冊的部分。
陳其邁也指出，現在高市府會同檢方在偵辦，因為有涉及一些資金還有一些強制處分部份，希望能夠將這些相關的違規，以及不法的相關證據可以清楚的釐清，更重要的是能夠把這些食品的流向能夠掌握得更清楚，不管是相關食品的清查部分，能夠盡速的調查清楚。陳其邁也強調，這種違規不法的食品，高雄市政府的態度很清楚，從嚴執法、從重處罰。