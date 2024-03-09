MLB／「選球機器」Joey Votto終找到新東家！小聯盟合約轉戰藍鳥

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根據美國媒體《Sportsnet》記者Shi Davidi的最新消息，Joey Votto的這份合約，目前正在等待體檢完成後生效，如果Votto成功回到大聯盟，那麼他將獲得200萬美元的保證薪資，此外還有額外的200萬美元的激勵獎金。幾天前Joey Votto才在個人社群上自嘲，模仿起好萊塢知名演員基努·李維的「迷因」，如今也確定簽約此一好消息，能夠有機會繼續奮戰。
Joey Votto是土生土長的多倫多人，對於他而言除了辛辛那提紅人之外，最想去的球隊就是多倫多藍鳥，休賽季紅人也拒絕執行他的2024年球隊選項，讓這位在紅人隊效力17年的老將，正式成為自由球員，談到加盟藍鳥，Votto也發文寫下：「我很高興能有機會重返大聯盟，穿著我的家鄉球隊多倫多藍鳥的球衣，這讓我感到更加幸福與甜蜜。」
儘管近幾年受到傷勢與年紀影響，Joey Votto的表現逐漸退化，打擊率持續下探，但是卻仍有一定的長打能力，去年賽季仍舊能夠繳出14轟成績，同時多年下來在紅人隊的貢獻有目共睹，對於需要老將一壘手的球隊來說是個不錯的選擇，如今儘管不能在紅人隊退休，但是重返藍鳥，對於Votto而言也是美事一樁。
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