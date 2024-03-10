路跑／新北市萬金石馬拉松前哨戰！藝人小豬號召跑友參加淨灘活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
從去年11月光棍節的月老淨街跑、12月結合育幼院公益募集物資的聖誕淨街跑、到今年1月新春祈願跑、2月運動迎春跑等，加上昨（9）日的金山中角灣淨灘，共累積超過480公里的跑步里程數、一噸（1000公斤）的垃圾總量，昨（9）日回到萬金石主場－金山中角灣，賽前大家一起讓賽道沿線變得更乾淨，透過賽事轉播讓全世界看到北海岸的美。
昨（9）日官方淨灘活動現場，邀請到跑步教練李智群和跑步網紅「愛跑步那個薇安」Vivian擔任領跑人，更邀請特別嘉賓－賽事領跑暨掛牌人員小豬黃沐妍，來到現場與萬粉們一起淨灘。
李智群教練表示，「這樣的淨灘活動不只是為了環境，民眾也可以趁著這個機會到海邊走走，走出自己的舒適圈，轉換心情。」熱愛跑步的薇安說道：「平時除了跑步，我也喜歡游泳或是到海邊曬曬太陽，保護海洋生態環境的淨灘活動就應該跟大家一起動起來！」，而藝人小豬驚喜現身表示：「平常很常進行淨山活動，今天非常有難得的機會可以在賽前跟著萬粉們一起淨灘，做這麼有意義的事情，非常期待下週萬金石馬拉松的來臨」。
下週五（3/15）即將迎來『萬粉聚樂部』最終場淨街跑活動，要來趣博覽會逛街Plogging GO，結合新北路跑運動博覽會，在新莊體育園區周圍淨街，並邀請萬粉們活動後一起前往「新北路跑運動博覽會」參觀，現場有運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位外，還有各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區及全場逛透透集章趣活動，詳情請洽新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁