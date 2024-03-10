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路跑／新北市萬金石馬拉松前哨戰！藝人小豬號召跑友參加淨灘活動

▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）
▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）

記者林之越/綜合報導

2024新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方特別在昨（9）日發起淨灘活動，由路跑藝人小豬黃沐妍號召萬粉們來到萬金石馬拉松賽道沿線的金山中角灣，下週五（3/15）則是最終場淨街跑活動，準備迎接萬金石馬拉松開賽。

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體育局表示，萬金石馬拉松從去（2023）年以綠色永續為目標，首創21Challenge淨街跑，深入新北21個行政區內跑步淨街，2023年總計累積淨街跑總里數1203公里、累積清理垃圾總量1,622公斤。今年我們延續這個理念，讓每一場跑聚活動融入不同的主題，並推出「萬粉聚樂部」LINE社群，凝聚萬粉向心力，號召大家踴躍參與。

▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）
▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）
從去年11月光棍節的月老淨街跑、12月結合育幼院公益募集物資的聖誕淨街跑、到今年1月新春祈願跑、2月運動迎春跑等，加上昨（9）日的金山中角灣淨灘，共累積超過480公里的跑步里程數、一噸（1000公斤）的垃圾總量，昨（9）日回到萬金石主場－金山中角灣，賽前大家一起讓賽道沿線變得更乾淨，透過賽事轉播讓全世界看到北海岸的美。

昨（9）日官方淨灘活動現場，邀請到跑步教練李智群和跑步網紅「愛跑步那個薇安」Vivian擔任領跑人，更邀請特別嘉賓－賽事領跑暨掛牌人員小豬黃沐妍，來到現場與萬粉們一起淨灘。

▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍（右）號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）
▲新北市萬金石馬拉松將在下週日（3/17）盛大開跑，主辦方邀請藝人小豬黃沐妍（右）號召群眾參與淨灘淨街活動。（圖／大漢行銷提供）
李智群教練表示，「這樣的淨灘活動不只是為了環境，民眾也可以趁著這個機會到海邊走走，走出自己的舒適圈，轉換心情。」熱愛跑步的薇安說道：「平時除了跑步，我也喜歡游泳或是到海邊曬曬太陽，保護海洋生態環境的淨灘活動就應該跟大家一起動起來！」，而藝人小豬驚喜現身表示：「平常很常進行淨山活動，今天非常有難得的機會可以在賽前跟著萬粉們一起淨灘，做這麼有意義的事情，非常期待下週萬金石馬拉松的來臨」。

下週五（3/15）即將迎來『萬粉聚樂部』最終場淨街跑活動，要來趣博覽會逛街Plogging GO，結合新北路跑運動博覽會，在新莊體育園區周圍淨街，並邀請萬粉們活動後一起前往「新北路跑運動博覽會」參觀，現場有運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位外，還有各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區及全場逛透透集章趣活動，詳情請洽新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團。

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