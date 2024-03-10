掛號費上限取消！禾馨「特約門診」收3000全台最貴 蘇怡寧吐心聲
日前衛福部停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，未來醫院掛號費回歸市場機制，《NOWnews今日新聞》曾獨家報導，目前全台最貴掛號費出現在「台北禾馨集團特約門診」，收費包含2500元的特約掛號費和500元諮詢費，共計3000元，對此，名醫蘇怡寧今（10）日也在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」道出自己的心聲。
記者張志浩／綜合報導
據了解，禾馨醫院的特約門診，收取掛號費後，主打高隱私、免叫號 ，民眾可以彈性的選擇就診時段，不用苦等叫號，大大減少看診時的等待時間，還會貼心地在就診前日去電提醒，並於看診當天保留專屬停車位，不用擔心找不到停車位，而此項服務是經陳報衛生局同意後才開辦，僅為提供極少數有需求之病患的服務，目前醫院九成以上的病患仍是一般掛號收費。
蘇怡寧表示，在開業初期門診人很多，門診常常看到半夜，叫號碼時間拖很長，叫名字又會有隱私顧慮或同姓、同名的困擾，因此才會有「一定要做特別門診」的念頭，而特別門診主要核心就是做出「差異化」，且相較於有些醫院需要特別的身分或VIP才可以掛號，蘇怡寧強調，禾馨特約門診是一般人都可以掛。
蘇怡寧提及，針對特約門診，很多人以為「收這麼貴一定很好賺」，但不管是耗費的人力資源和時間，其實都不划算，就像一般人也不會特別說「fine dining 餐廳一定都比路邊的黑白切好賺很多」。
蘇怡寧認為，人活著不一定只有賺錢這件事，理想還是很重要，他最後也強調，「請不要再說什麼掛號費全面調漲到多少又多少這種鬼話，我們一般門診比例超過87%，我們只是提供選擇，雖然不完美，但會持續堅定前進。」
貼文一出，短短3小時網友就湧入留言區熱烈討論，「想到每次從5點等到半夜的心情，就知道特約門診有多重要了」、「有選擇是好的，有些病患病情複雜，在一般門診多少會拉長等待時間」、「每一種服務後面都是對應不同的需求，真的不用在那邊戰來戰去」、「何必解釋，想去的人就去，這世界就是賺錢的世界」、「就是花錢買多樣化選擇的概念」。