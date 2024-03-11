橘爸唬籃／月薪1.5萬就是「爛貨」！球評酸新北國王奧帝引發眾怒

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小古資歷豐富，曾任Hoop Taiwan美國職籃戰國策編輯、聯合報體育記者、Hoop Taiwan美國職籃戰國策編輯資深編輯、愛爾達/Eleven Sports/緯來體育台客座球評，網路上稱他為「古神」，而且他也說過「從入行第一天到現在，我沒有任何一刻是覺得對不起自己。」對自己很有自信。
我不知道小古會不會打球，月薪有沒有奧帝這樣高，但我知道，奧帝應該不會沒事罵人「爛貨」，因為這是很缺德的行為。
橘爸曾被小古罵過，內容極盡諷刺，十分不堪，加上小古的文字生動，很有才華，煽動「國族主義」的情緒更是一流，加上幫球團說話立場濃厚，所以曾經領教過他的實力，知道他罵人很有威力，還在「運動視界」常常高談闊論，十分專業。這次事件他很無辜，因為就如同他所說，「東超不是超級聯賽，沒有超級聯賽的水準跟規格」電視台不應該請他來，尤其是罵人「爛貨」非他所願，他一定是無心的，說實話，小古才是受害者（誤）。
奧帝來過台灣打球，雖然他可能實力不如預期，但他曾是NBA等級球員，還有冠軍戒，月薪高達47萬，這是他第二次效力於新北國王，你可以說他沒人要，可以說他已經35歲，最顛峰時間已經過去，也可以說他今年打完就應該退休，沒有實力，但不能罵他「爛貨」，這是人身攻擊，不是客觀認定。
我可以認同新北國王總經理毛加恩為何這麽火大，因為小古本身就是T1高雄全家海神顧問，也是T1聯盟的賽務顧問，在兩聯盟未來必將走向「統一」的狀況，小古這番言論，不但破壞兩聯盟「皇城之內和氣」，也斷送自己的球評之路，試問，以後誰敢找這位罵人「爛貨」的球評解說，那不就證明這間電視台的素養很差？
當然，負責轉播的相關人員一定會被懲處，甚至可能被公司臭罵一頓，但她無意的行為，卻引發這麼大的風波，可能誰也料想不到。橘爸要幫小古說話，因為他真的不是故意的，他是出自內心這樣想，希望球迷、轉播公司、新北國王大發慈悲，給他道歉的機會，因為「他真的不是故意要罵新北國王的洋將是爛貨」。
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