北市1歲嬰疑遭虐慘死！指甲拔光、雙腿骨折變形　涉案保母被收押

蘇丹紅哪裡危險？醫師、營養師說明白！自保懶人包一次看

▲蘇丹紅色素為工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中。（圖／取自SGS網站）
▲蘇丹紅色素為工業用染料，常見蘇丹紅色素有蘇丹紅1號、2號、3號、4號等，不得添加於食品中。（圖／取自SGS網站）

記者林志怡／台北報導

蘇丹紅危機持續延燒，衛福部食藥署與地方衛生局持續追查各項辣椒粉產品，希望儘快補破網，但蘇丹紅具有潛在致癌性，讓民眾人人自危，對此毒物專家與營養師建議，民眾可避免選購顏色鮮豔、來路不明、有大量添加物的食品，平時的食物則建議以原型食物為佳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，蘇丹紅為工業用色素，吃進人體後，將被代謝為胺類化合物，變成聯苯胺，長期曝露下會讓DNA鹼基遭到攻擊，恐有基因毒性，而增加膀胱癌等風險。

▲蘇丹紅小檔案。（圖／NOWnews製）
▲蘇丹紅小檔案。（圖／NOWnews製）
這次的食安事件中，有眾多知名食品遭到波及，從辣椒粉、辣油、咖哩粉，到胡椒粉、沙茶醬等都中標，楊振昌建議，平時在食物的選擇上，應採取均衡、多樣化之飲食，並多加食用原型食物，拒絕來路不明、色彩鮮豔的食品添加物，以減少不慎食入蘇丹色素及後續導致健康危害的機會。

此外，榮新診所營養師李婉萍建議，民眾在挑選食品時，務必記得「不要挑顏色鮮豔」、「避免顏色明顯不自然」的品項，也要注意，像草莓果醬、芋頭相關產品在加工處理後，顏色通常會比較黯淡、不會是民眾原本想像的「自然色」，且務必多加留心營養標示，避免選到添加大量食用色素的品項。

▲如何避免吃到蘇丹紅。（圖／NOWnews製）
▲如何避免吃到蘇丹紅。（圖／NOWnews製）

蘇丹紅事件持續擴大！食藥署邀集食品業者14:00開會

三媽臭臭鍋不能加辣了！防蘇丹紅「不賣麻辣鍋」　停止加辣服務

蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

近9噸蘇丹紅辣椒粉竄台　陳建仁下令一個月內完成清查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞