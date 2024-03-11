蘇丹紅哪裡危險？醫師、營養師說明白！自保懶人包一次看
蘇丹紅危機持續延燒，衛福部食藥署與地方衛生局持續追查各項辣椒粉產品，希望儘快補破網，但蘇丹紅具有潛在致癌性，讓民眾人人自危，對此毒物專家與營養師建議，民眾可避免選購顏色鮮豔、來路不明、有大量添加物的食品，平時的食物則建議以原型食物為佳。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，4批保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，食藥署也為此設置專區、對外公開批號資料。
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，蘇丹紅為工業用色素，吃進人體後，將被代謝為胺類化合物，變成聯苯胺，長期曝露下會讓DNA鹼基遭到攻擊，恐有基因毒性，而增加膀胱癌等風險。
這次的食安事件中，有眾多知名食品遭到波及，從辣椒粉、辣油、咖哩粉，到胡椒粉、沙茶醬等都中標，楊振昌建議，平時在食物的選擇上，應採取均衡、多樣化之飲食，並多加食用原型食物，拒絕來路不明、色彩鮮豔的食品添加物，以減少不慎食入蘇丹色素及後續導致健康危害的機會。
此外，榮新診所營養師李婉萍建議，民眾在挑選食品時，務必記得「不要挑顏色鮮豔」、「避免顏色明顯不自然」的品項，也要注意，像草莓果醬、芋頭相關產品在加工處理後，顏色通常會比較黯淡、不會是民眾原本想像的「自然色」，且務必多加留心營養標示，避免選到添加大量食用色素的品項。