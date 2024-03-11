巷仔內／蘇丹紅燒不完！只靠自律難防黑心商　強管源頭才能補破網

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雖食藥署逐步提高邊境查驗比例，但顯然阻攔效果不彰、仍有大量的蘇丹紅辣椒粉暗渡陳倉，闖入台灣市場，並在今年2月引爆全台食安危機，雖事件爆發後食藥署一再強調，對於進口原料與食品有邊境查驗與地方衛生單位後市場把關，但這次事件既非由邊境查出、也不是後市場查驗發現異常，而是民眾檢舉才讓整起事件攤在陽光下。
日前國民黨立委王育敏曾怒批，這次事件規模堪比2013年的毒澱粉事件，但卻少見業者自主送驗，積極度顯然不比當年，也要求衛福部對於業者自主送驗、自清辣椒粉沒問題等研議相關規範與罰則。
民進黨立委林淑芬日前也痛批，衛福部食藥署在邊境查獲不合格，後市場卻毫無作為，這次事件是檢舉人起的頭，食藥署風險預警系統完全失靈，食藥署明知源頭把關不合格，卻還是怠忽職責、不願意去積極辦理，仍然放任廠商為所欲為。
雖今日食藥署邀集70多個食品業者與公協會單位，討論這次事件後的把關與改進措施，並期待廠商落實3大自律作為，更稱會中「達成共識」、廠商配合意願高，但不怕有良心的廠商，就怕黑心業者仍然心存僥倖，通過各種作為、讓違規原料或食品闖過邊境，傷害國人食安與健康。
因此，鼓勵廠商自律雖有其必要性，但正本清源之道還是要從源頭做起，衛福部長薛瑞元日前曾表示，會研議擬定「高風險名單」，針對「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，採取一有違規、馬上100%逐批抽驗，再有違規，即刻暫停進口作為，但目前仍未有具體規劃時程。
雖業者自律是保護國人食安的基礎，但為防不自愛、大賺黑心裁的廠商，衛福部等相關單位也應擬定對策，積極加強邊境管理措施、將問題商品阻絕於邊境之外，才是真正能夠保護國人健康安全，以及維持廠商信譽的作法。