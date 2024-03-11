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巷仔內／蘇丹紅燒不完！只靠自律難防黑心商　強管源頭才能補破網

▲蘇丹紅事件全台延燒，若僅寄望於未來業者自律，恐難預防類似事件，還需衛福部食藥署等相關單位從邊境加強把關。（示意圖／高雄市衛生局提供）
▲蘇丹紅事件全台延燒，若僅寄望於未來業者自律，恐難預防類似事件，還需衛福部食藥署等相關單位從邊境加強把關。（示意圖／高雄市衛生局提供）

記者林志怡／特稿

衛福部食藥署等今（11）日邀集70多個食品業者與公協會單位，針對蘇丹紅事件後的食安把歸措施進行討論，雖希望採取「積極正面」措施，但3大會議結論都緊綁「業者自律」，其中僅有「檢出問題商品後須主動通報」具有強制性與罰則，恐怕只防君子、難防小人，食藥署等相關部會仍應儘速擬定邊境加強管制措施，才能避免黑心業者破壞我國食安與民眾信任。

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食藥署於2023年4月18日、公布在邊境檢出第一批違規使用「蘇丹色素3號」的中國辣椒粉，並因為持續有問題產品輸入，於同年5月調整邊境抽驗比例為20%加強抽批，後因情況未能改善，於9月再提高為50%加強抽批，再於同年12月調整為100%逐批查驗。

雖食藥署逐步提高邊境查驗比例，但顯然阻攔效果不彰、仍有大量的蘇丹紅辣椒粉暗渡陳倉，闖入台灣市場，並在今年2月引爆全台食安危機，雖事件爆發後食藥署一再強調，對於進口原料與食品有邊境查驗與地方衛生單位後市場把關，但這次事件既非由邊境查出、也不是後市場查驗發現異常，而是民眾檢舉才讓整起事件攤在陽光下。

日前國民黨立委王育敏曾怒批，這次事件規模堪比2013年的毒澱粉事件，但卻少見業者自主送驗，積極度顯然不比當年，也要求衛福部對於業者自主送驗、自清辣椒粉沒問題等研議相關規範與罰則。

民進黨立委林淑芬日前也痛批，衛福部食藥署在邊境查獲不合格，後市場卻毫無作為，這次事件是檢舉人起的頭，食藥署風險預警系統完全失靈，食藥署明知源頭把關不合格，卻還是怠忽職責、不願意去積極辦理，仍然放任廠商為所欲為。

雖今日食藥署邀集70多個食品業者與公協會單位，討論這次事件後的把關與改進措施，並期待廠商落實3大自律作為，更稱會中「達成共識」、廠商配合意願高，但不怕有良心的廠商，就怕黑心業者仍然心存僥倖，通過各種作為、讓違規原料或食品闖過邊境，傷害國人食安與健康。

因此，鼓勵廠商自律雖有其必要性，但正本清源之道還是要從源頭做起，衛福部長薛瑞元日前曾表示，會研議擬定「高風險名單」，針對「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，採取一有違規、馬上100%逐批抽驗，再有違規，即刻暫停進口作為，但目前仍未有具體規劃時程。

雖業者自律是保護國人食安的基礎，但為防不自愛、大賺黑心裁的廠商，衛福部等相關單位也應擬定對策，積極加強邊境管理措施、將問題商品阻絕於邊境之外，才是真正能夠保護國人健康安全，以及維持廠商信譽的作法。

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