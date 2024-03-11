進口蘇丹紅辣椒粉！濟生申報資料不實「品項多達16項」遭罰144萬
致癌物蘇丹紅辣椒粉流竄全台，風暴越演越烈，台北市政府衛生局與各縣市衛生局合作持續追查濟生公司檢出「蘇丹色素3號」之辣椒粉等16項產品之製造及流向，於衛福部食品藥物管理署「食品追溯追蹤管理資訊系統（非追不可）」中，發現濟生公司電子申報產品製造資料與實際產品製造資料不一致，涉申報資料不實，依違反食品安全衛生管理法重罰144萬元，累計罰鍰金額達344萬元。
記者林莞茜／綜合報導
台北市政府食安官李碧慧說明，經調查濟生公司斗六廠製售之「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」產品經雲林縣衛生局檢出工業用染料「蘇丹色素3號」，查該公司製造販售之「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」等16項產品，經北市衛生局至「食品追溯追蹤管理資訊系統（非追不可）」查核，濟生公司於112年1月至113年2月已辦理電子申報，惟均未見申報該16項產品之原材料來源資訊及產品資訊，顯見受處分人已知應申報，惟電子申報之產品製造資料與實際產品製造資料不一致，有申報資料不實情形，且品項多達16項，認有違規情節嚴重，濟生公司行為已違反食品安全衛生管理法第9條第4項規定，台北市衛生局依同法第47條第3款之規定，依法重罰144萬元。
台北市衛生局稱將持續監測本市賣場、餐飲業、傳統市場、校園等各式場域之辣椒粉（油）類產品，亦針對各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。
台北市衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸，全力維護市民食用安全。