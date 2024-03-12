NBA／真的太像了！勇士球迷神似主帥Kerr　球迷：坐在場邊執教？

影／勇士112:102戰勝馬刺！TJD「隔扣」Wembanyama　CP3準大三元

▲勇士新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis在比賽中隔扣了Victor Wembanyama，勇士終場以112:102擊敗馬刺，終止近期的2連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis在比賽中隔扣了Victor Wembanyama，勇士終場以112:102擊敗馬刺，終止近期的2連敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（12）日在客場對戰聖安東尼奧馬刺，勇士射手Klay Thompson此役先發出戰，他在Stephen Curry缺陣的情況下補足火力，得到了21分；勇士控衛「CP3」Chris Paul今晚也有19分進帳，還有8助攻、9籃板，兩人聯手得到40分；勇士新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis在比賽中大放異彩，隔扣了馬刺新星Victor Wembanyama勇士終場就以112:102擊敗馬刺，終止近期的2連敗

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Curry近期在對上芝加哥公牛的比賽中，不慎傷到了腳踝，提前退場，隔一場對上馬刺，也因為同樣的傷病而缺陣，最快要到14日才能回歸。而勇士少了他，這兩場比賽都吞敗，也丟掉西區第9的位置，並被湖人拉開1.5場勝差

勇士目前雖然不太可能掉出附加賽行列，但是若是以西區第10的身份進入，他們輸一場就會被淘汰，而且不會有任何主場優勢，因此仍必須在最後的例行賽賽程中，努力提升戰績。今天再次對上馬刺，勇士有必須要贏的壓力。

勇士、馬刺近期進行2連戰，上一場勇士是在主場輸球，今天則將在客場再次和聖城交手。此役勇士首節的表現仍然不佳，讓馬刺單節轟下37分，並陷入8分落後。不過2、3兩節他們急起直追，打出61:41的優勢，特別是第3節一波20:2的高潮，讓球隊取得雙位數領先。

末節最後時刻馬刺展開反撲，一度再次將分差迫近到個位數，不過勇士沒有亂掉節奏，靠著老將穩住戰局，Trayce Jackson-Davis還在終場前1分13秒隔扣224公分的馬刺中鋒Victor Wembanyama，震撼全場，最終勇士以10分之差拿下一場應該拿下的勝利。

Thompson今晚三分球10投4中，得到21分；Jonathan Kuminga得到勇士全隊最高的22分；Chris Paul擔任先發後衛，繳出19分8助攻9的「準大三元」數據；替補中鋒Trayce Jackson-Davis今晚搶盡風頭，得到13分11籃板。馬刺法國狀元中鋒Victor Wembanyama這一場攻下27分14籃板，但仍雙拳難敵四手。

▲Stephen Curry缺陣，「浪花兄弟」另一人Klay Thompson挺身而出。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry缺陣，「浪花兄弟」另一人Klay Thompson挺身而出。（圖／美聯社／達志影像）
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