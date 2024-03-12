周思齊人氣超旺！入選明星賽逾10次 經典賽棒打田中將大仍是經典
中華職棒中信兄弟人氣球員「周董」周思齊，昨（11）日正式宣布將於今年球季結束後正式引退，今年10月將滿43歲的中信兄弟周思齊，將會是中職本季現役最年長選手，而他今年有機會正式完成「千安、百轟、百盜」成績後引退，能否順利完成，球迷也相當期待。
記者陳品翔/綜合報導
闖蕩中職近20個年頭的周思齊，現年已42歲，始終保持著高度自律，也是未來中信兄弟總教練的可能潛在人選之一。截至目前為止，周思齊生涯在中職出賽19個球季，累積1738場出賽，打出1801支安打、144支全壘打、947分打點、生涯累計打擊率高達0.307，同時跑出98次盜壘成功，僅差2次盜壘就能正式達陣「千安、百轟、百盜」里程碑，過去中職史上僅有8人成功達標，也是一項非常不容易達成的紀錄。
周思齊球員生涯多年下來，也拿下不少年度獎項，並曾於2012年靠著單季打擊率高達0.365，拿到個人中職首座MVP殊榮，並幫助中信兄弟含前身兄弟象，拿下3座總冠軍，也曾以外野手與指定打擊之姿4度獲頒最佳十人獎，並入選明星賽超過10次，人氣始終相當高，如今將迎來個人球員生涯最後一個賽季，也讓許多球迷感到不捨。
周思齊也在2013年入選WBC世界棒球經典賽台灣代表隊，在面對日本的比賽上，周思齊從當時的日本王牌投手田中將大手中，擊出關鍵的超前安打，讓全台球迷為之振奮，也燃起台灣隊的贏球希望，周思齊上壘後的振臂握拳，至今仍然是經典畫面之一，而雖然最終中華隊敗下陣來，但周思齊也在賽事結束後，靠著精準的選球，獲得「亞洲選球王」的美名。
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