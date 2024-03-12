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百萬網紅IG九宮格全放自己漂亮肉體！帳號慘被刪　哭著求官方還來

▲南韓百萬網紅Bitnara的百萬追蹤IG帳號被刪掉，目前搶救中。（圖／JKF、Bitnara IG）
▲南韓百萬網紅Bitnara的百萬追蹤IG帳號被刪掉，目前搶救中。（圖／JKF、Bitnara IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓百萬網紅Bitnara今年1月曾來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，她特地抽空拍攝雜誌封面「春神來撩」，火辣美照今（12）日曝光，她穿上性感內衣展現傲人身材，畫面讓人血脈賁張。Bitnara也是第一位登上JKF雜誌封面的韓國女星，她開心直呼：「當初聽到這消息時，真的很開心！來台灣的前一個月起，還常常為此興奮到睡不著！」

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▲Bitnara拍攝JKF雜誌封面「春神來撩」，照面相當性感。（圖／JKF）
▲Bitnara拍攝JKF雜誌封面「春神來撩」，照面相當性感。（圖／JKF）
靠著在網路上分享大尺度美照，Bitnara成功掌握流量密碼，IG因此獲得百萬追蹤數，Bitnara坦言：「我知道很多人都會用負面眼光來看待大尺度作品，但我覺得能有本事讓大眾欣賞到這樣漂亮的身體，也不是每個人都能做到的，所以我是感到很自豪的。」可惜的是，Bitnara的百萬追蹤IG二月慘遭刪除，她正在積極與官方聯繫搶救中，這段期間只好另開新帳號與粉絲互動，人數立即破11萬，魅力非凡。

▲Bitnara的百萬訂閱IG無預警被刪除，難過表示搶救中。（圖／Bitnara IG）
▲Bitnara的百萬訂閱IG無預警被刪除，難過表示搶救中。（圖／Bitnara IG）
今年一月時，Bitnara受邀來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，同時擔任第5屆「百大女郎」頒獎典禮嘉賓，三天活動期間，她靠著外貌優勢與穩健的台風圈粉無數，Bitnara卻害羞透露：「雖然出道5年了，但因為容易緊張的關係，所以其實我很少參加實體活動，而且這也是我第一次來台灣，又更緊張了。」不過先前就聽聞台灣人非常親切，讓她此次台灣行放心不少。

Bitnara是外向型的E人格，性格相當「阿莎力」，訪談時更爽快承認自己是會主動進攻的肉食女，「不管是對朋友還是對異性，我都超主動的，另外，我也確實很喜歡吃肉沒錯！」至於平時會被什麼樣的男生吸引，她表示：「我喜歡害羞、長得善良斯文的類型，這種男生太可愛了，會讓我更想撲倒！外型的話，身高不需要太高，不能看起來壞壞、像玩咖的。」

被問到自認哪一個部位最性感，她秒回道：「絕對是胸部！因為是天然的，所以我特別滿意！」不過身為百萬網紅，Bitnara坦言一路上遇到不少酸民，她說：「雖然曾想過要走法律途徑，但最後也只是選擇刪除他們的留言，眼不見為淨。」

此外，她也透露今年將會挑戰許多未曾嘗試過的拍攝主題和角色，YouTube預計換新方向經營，Bitnara充滿感激說：「很謝謝粉絲們一直以來的陪伴，希望未來可以讓你們看到更多不同面向的我，請大家一定要繼續支持、愛護我唷！」

▲Bitnara自豪胸部傳天然，身材比例連女生都羨慕。（圖／JKF）
▲Bitnara自豪胸部純天然，身材比例連女生都羨慕。（圖／JKF）
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