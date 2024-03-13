CoCo燕麥奶茶第二杯10元！星巴克、五桐號「買一送一」奶茶控喝爆

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CoCo都可週三好友日，今天3月13日一日限定，推出連咀嚼控都圈粉的燕麥奶茶(大)「第二杯10元」！加入香濃奶茶的高纖燕麥，以原粒燕麥耗時悶煮製成Q彈口感，不是軟軟爛爛的燕麥片，咬起來實在很療癒。
提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限3月13日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」喝24天！歡慶26週年數位體驗
星巴克歡慶26週年，最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！即日起至4月1日，完成數位體驗遊戲，就能獲得超值「買一送一」、「第二杯半價」等限定專屬好康，天天都能抽獎，分別使用LINE、Facebook、Google登入都能各抽一次，不怕抽不到買一送一天天喝。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌五桐號：Uber Eats外送指定「買一送一」
奶茶控現在喝五桐號優惠正是時候！即日起至3月19日，外送平台Uber Eats限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」！「五桐奶霜」以100％鮮乳打發成特製奶霜、再搭配經典五桐茶，喝得到迷人的焙火香氣融合綿密奶霜；大人系奶茶「濃煮奶茶」則推薦給喜歡茶感重的粉絲，頂級錫蘭揉合奶香滋味不苦澀，兩大奶茶「買一送一」優惠怎麼能錯過。