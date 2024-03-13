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這5縣市物件搶光！台灣金聯平價住宅銷售率破8成　3/21截止登記　

▲台灣金聯平價住宅銷售，截至3月12日已有790人登記73戶，整體銷售率達83%，其中5縣市物件的銷售率更達100%。（圖／台灣金聯提供）
▲台灣金聯平價住宅銷售，截至3月12日已有790人登記73戶，整體銷售率達83%，其中5縣市物件的銷售率更達100%。（圖／台灣金聯提供）

記者顏真真／台北報導

台灣金聯資產管理公司今（2024）年再釋出平價住宅全國共88戶，其中有71戶都位於六都，總價在1500萬元以下有60戶，甚至雙北有6戶總價都在千萬元以下。由於3月21日就截止登記，台灣金聯今（13）日表示，目前已有790人登記73戶，反應相當熱烈，整體銷售率達83%，其中台中、宜蘭、苗栗、南投及雲林已被搶光，銷售率達100%，台灣金聯預估，截止登記時可望達到9成以上，有購屋需求民眾，要把握本週最後賞屋機會，踴躍登記申購。 

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台灣金聯今年釋出的平價住宅共有71戶位於六都，占總銷售戶數80.7%，包括台北市10戶，平均每戶售價1906萬元、新北市21戶，平均每戶售價1430萬元，桃園市14戶、台中市7戶、台南市7戶及高雄市12戶等。而深受購屋者喜愛的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶；另鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。

在售價部分，總價在1500萬元以下者有60戶，占總銷售戶數68%，其中雙北仍可找到1000萬元以下的物件，共計有6戶。至於今年最低總價131萬元，位於高雄市旗山大衛營山莊優質套房，權狀18.95坪，平均1坪6.91萬元，再來是位在台中市精誠公益商圈大套房，權狀15.74坪，總價456萬元，另一個是位在桃園市中壢區仁福五街湖映左岸套房，總價463萬，權狀18.73坪，買比租更划算。

其實，台灣金聯已連續推出14年的平價住宅銷售活動，今年依舊得到民眾的關注，活動開始前5天，公司網站就超過12萬人次瀏覽；前7個休假日賞屋人潮就達8535組人數，顯示民眾對於平價住宅仍有強烈的需求。 

由於3月21日就截止登記，台灣金聯表示，截至昨日已有790人登記73戶，其中台中、宜蘭、苗栗、南投及雲林這5縣市釋出的平價住宅，幾乎都被搶光，都已有人登記申購，而目前整體銷售率達83%，預估3月21日截止登記時，可望達到9成以上。

台灣金聯也說明，凡物件如有2人以上登記，將在4月2日辦理公開抽籤，決定買受人。不過，由於活動係採登記制，只要完成登記，不論其先後登記順序，中籤的機率都是一樣的，因此只要有喜歡的物件就可以登記，不要因為物件登記人數太多而卻步。 

台灣金聯指出，根據過去辦理的經驗，最後一週將是賞屋及登記的高峰期，為紓解人潮及避免久候，已針對熱門物件加開平日賞屋場次，民眾可上台灣金聯網站查詢相關訊息，並善用網路預約賞屋功能。 

此外，民眾若選定購買物件，只要在3月21日前，持身分證件向台灣金聯繳交1000元登記費及3萬元保證金，即完成申購登記手續，且每人不限申購1戶；同一物件若有多人登記也不必加價競標，在4月2日統一集中於台北總公司抽籤決定買主，未抽中者無息退還3萬元保證金，而抽籤當天也將辦理總價約500萬元的好禮大放送的抽獎，包括成交定額折價禮30、20及10萬元等共23份及免再加價、免仲介費及免代書費等好禮。 

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