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屏東東港3000萬UP透天不是傳說！已破豪宅門檻　實價揭露交易曝光

▲國境之南屏東縣的東港鎮轄內有大鵬灣風景區，近年房價飆漲，全新透天總價已突破財政部最新豪宅門檻。圖為地標濱灣之心。（圖／翻攝大鵬灣風景區臉書）
▲國境之南屏東縣的東港鎮轄內有大鵬灣風景區，近年房價飆漲，全新透天總價已突破財政部最新豪宅門檻。圖為地標濱灣之心。（圖／翻攝大鵬灣風景區臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

南部人骨子裡鐘愛空間寬敞、門前可停車的透天厝，卻因房價飆漲、透天坪數大，讓首購年輕人望之生怯，統計南部3縣市透天厝10年房價漲幅超過51%，尤以屏東縣漲幅高達61%最多，在地鄉親哀號「屏東東港連5000萬透天都有了」，屏東東港透天房價真有那麼高？實價揭露近1年東港有3筆3000萬以上、屋齡2年內的透天新成屋交易，屏東東港豪宅等級透天厝真不是傳說。

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《NOWnews今日新聞》彙整2023年2月至2024年2月實價揭露，發現屏東東港鎮總價總價在3000萬以上的透天新成屋（指屋齡2年內）共有4筆，位在嘉新路上、只有3戶的「景太藍」透天建案，分別以3780萬與3580萬元，囊括東港最貴透天新成屋前2名，明禮一街的「璀璨之星」以3200萬元居第三。

▲2023年2月到2024年2月，屏東東港3000萬元以上新透天交易。（圖／記者徐銘穗製表）
▲2023年2月到2024年2月，屏東東港3000萬元以上新透天交易。（圖／記者徐銘穗製表）
時間往回推到2013年，實價揭露「嘉新路128巷」77坪4樓新透天，成交價1110萬元，換算單價約14萬元，對比同條路2023年7月成交的「景太藍」，124坪4樓透天成交價3580萬元，換算單價約28萬元，10年來東港嘉新路新透天單價已翻2倍

在「明禮一街」上，2013年有間54坪的3樓新透天，成交價880萬元，換算單價約16坪，對比同條路2023年12月成交的「璀璨之星」，104坪5樓新透天成交價3200萬元，單價約30萬，10年來明禮一街新透天單價也漲了87.5%

▲東港明禮一街「璀璨之星」百坪新透天，去年12月以3200萬元成交。（圖／翻攝591新建案）
▲東港明禮一街「璀璨之星」百坪新透天，去年12月以3200萬元成交。（圖／翻攝591新建案）
屏東東港全新透天為何這麼貴？專家：有2關鍵因素

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，東港新透天房價高漲主要有兩因素，一是受惠高鐵南延議題，從只到屏東調整評估到潮州，二是營造成本高漲，尤以南部更嚴重，「工人都往台積電跑了」，加上透天厝普遍案場都不大，更會墊高營造成本。

賴志昶分析，東港有大鵬灣、夜市等觀光資源，近期觀光氛圍好，房市熱度可期，且東港為「黑鮪魚故鄉」，在地以遠洋漁業知名，其實不少船東的資產實力頗為雄厚，可能也因此挹注到當地高價位房市。

▲東港東隆宮是當地信仰中心。（圖／翻攝大鵬灣國家風景區管理處臉書）
▲東港東隆宮是當地信仰中心。（圖／翻攝大鵬灣國家風景區管理處臉書）
單案來看，賴志昶表示，「璀璨之星」則本身鄰近東港夜市，周邊機能性足夠，又規劃地上5層以上，且包含電梯，屋主可完整使用破百坪以上空間，才會有如此高價。不過，整體來看，屏東透天市價若不分新舊，總價帶約900~1000萬元會較為合理。至於少數新案價位，總價帶約可達1800萬元以上。

此外，591新建案上月統計近兩年全台各縣市預售案房價漲幅，基隆市以年增幅16.6%列第一、台北市13.4%居次、宜蘭縣11.6%第三。而屏東縣2023年預售成交均價24.36萬元，較2022年增加9.4%排第七。

591新建案分析，屏東縣過往居住型態多屬透天宅，但隨著房價攀高，集合式住宅也漸漸打開買氣。根據實登顯示，目前預售屋行情最高都已站穩3字頭，成交均價也由每坪22萬上漲至24萬，年漲幅達近1成。

▲東港一家超市年前舉辦28周年慶福袋活動，頭獎就是新興三街這間價值3000萬的透天厝。（圖／翻攝Google Map）
▲東港一家超市年前舉辦28周年慶福袋活動，頭獎就是新興三街這間價值3000萬的透天厝。（圖／翻攝Google Map）
至於為何說東港透天厝已破「豪宅門檻」？根據財政部2月中發布的「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，也就是把俗稱的「豪宅稅門檻」下修，台北市豪宅稅門檻從7000萬降為6000萬、新北市從6000萬變4000萬，桃園、新竹縣市、台中、台南、高雄從4000萬元降至3000萬元，其他地區則從4000萬元降至2000萬元。而東港超過3000萬的新透天厝，已遠遠超標。

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