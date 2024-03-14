屏東東港3000萬UP透天不是傳說！已破豪宅門檻　實價揭露交易曝光

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時間往回推到2013年，實價揭露「嘉新路128巷」77坪4樓新透天，成交價1110萬元，換算單價約14萬元，對比同條路2023年7月成交的「景太藍」，124坪4樓透天成交價3580萬元，換算單價約28萬元，10年來東港嘉新路新透天單價已翻2倍。
在「明禮一街」上，2013年有間54坪的3樓新透天，成交價880萬元，換算單價約16坪，對比同條路2023年12月成交的「璀璨之星」，104坪5樓新透天成交價3200萬元，單價約30萬，10年來明禮一街新透天單價也漲了87.5%。
屏東東港全新透天為何這麼貴？專家：有2關鍵因素
大家房屋企研公關主任賴志昶表示，東港新透天房價高漲主要有兩因素，一是受惠高鐵南延議題，從只到屏東調整評估到潮州，二是營造成本高漲，尤以南部更嚴重，「工人都往台積電跑了」，加上透天厝普遍案場都不大，更會墊高營造成本。
賴志昶分析，東港有大鵬灣、夜市等觀光資源，近期觀光氛圍好，房市熱度可期，且東港為「黑鮪魚故鄉」，在地以遠洋漁業知名，其實不少船東的資產實力頗為雄厚，可能也因此挹注到當地高價位房市。
單案來看，賴志昶表示，「璀璨之星」則本身鄰近東港夜市，周邊機能性足夠，又規劃地上5層以上，且包含電梯，屋主可完整使用破百坪以上空間，才會有如此高價。不過，整體來看，屏東透天市價若不分新舊，總價帶約900~1000萬元會較為合理。至於少數新案價位，總價帶約可達1800萬元以上。
此外，591新建案上月統計近兩年全台各縣市預售案房價漲幅，基隆市以年增幅16.6%列第一、台北市13.4%居次、宜蘭縣11.6%第三。而屏東縣2023年預售成交均價24.36萬元，較2022年增加9.4%排第七。
591新建案分析，屏東縣過往居住型態多屬透天宅，但隨著房價攀高，集合式住宅也漸漸打開買氣。根據實登顯示，目前預售屋行情最高都已站穩3字頭，成交均價也由每坪22萬上漲至24萬，年漲幅達近1成。
至於為何說東港透天厝已破「豪宅門檻」？根據財政部2月中發布的「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，也就是把俗稱的「豪宅稅門檻」下修，台北市豪宅稅門檻從7000萬降為6000萬、新北市從6000萬變4000萬，桃園、新竹縣市、台中、台南、高雄從4000萬元降至3000萬元，其他地區則從4000萬元降至2000萬元。而東港超過3000萬的新透天厝，已遠遠超標。