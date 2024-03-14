台灣房價貴到沒人性！專家曬瑞銀數據　曝高房價關鍵：有錢人太多

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何世昌認為，台灣高房價最合理的理由，正是台灣「人太多」、「錢太多」，說穿了，就是「有錢人太多」。他舉例，台灣只有2300多萬人，全年貿易金額在世界各國排名第17名，而且大多數年度都保持著鉅額的貿易順差，2023年的貿易順差更突破1千億美元（約新台幣3.14兆）。
台灣「準富裕層」有960萬人 10人中有4有錢人
根據UBS瑞銀集團所發布的「2023年全球財富報告」指出，台灣資產總值占了全球總財富約1.2％。何世昌說明，這是一個多驚人的數字，反觀印度擁有超過14億人口，他們擁有的資產總值竟跟台灣2千餘萬人差不多。
「2023年全球財富報告」也指出，台灣「淨資產」在300萬至3000萬元的「準富裕層」大約有960萬人，占全台總人口數約40.1％；也就是說，十個台灣人之中約有4個人符合富裕階級的定義。此外，台灣億萬富豪人數為46人，僅次於中國、印度、香港，為亞洲第四名。
何世昌表示，當有錢人多，你會擁有更多賺錢的機會，但同時也會推升物價與房價，這是每一世代年輕人的契機、同時也是困境。若有人問「為什麼台灣車子貴、房子貴、電器貴、食物貴，什麼都貴，日本為什麼東西便宜又好買？」答案就在你身邊的人，都太有錢了。