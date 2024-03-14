內湖「最貴辦公室」是這間！總價53.5億　可買14間兒福聯盟辦公室

台灣房價貴到沒人性！專家曬瑞銀數據　曝高房價關鍵：有錢人太多

▲從1989年無殼蝸牛運動以來，高房價議題持續引發討論。專家分析，台灣房價貴到沒人性的關鍵原因是「有錢人太多」。（示意圖／資料照片）
▲從1989年無殼蝸牛運動以來，高房價議題持續引發討論。專家分析，台灣房價貴到沒人性的關鍵原因是「有錢人太多」。（示意圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

最新台灣房價所得比（又稱購屋痛苦指數）去（2023）年第3季全國來到9.86倍，相當要近10年不吃不喝才買得起房，而房價爆貴的台北市房價所得比更是高達15.67倍。事實上，從1989年無殼蝸牛運動以來，「高房價」吵了35年仍在吵，專家坦承，台灣房價確實貴到沒人性，而關鍵原因是「有錢人太多」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，台灣房價所得比接近10倍，遠超出世界正常標準，說起台灣的房價，或許可以歸納出「10萬種不合理」的理由，諸如台灣薪資所得停滯、空屋太多，房價卻連年上漲等，但「我們若越挖越深，會發現這一切不合理的現象，背後都有著合理的理由」。

何世昌認為，台灣高房價最合理的理由，正是台灣「人太多」、「錢太多」，說穿了，就是「有錢人太多」。他舉例，台灣只有2300多萬人，全年貿易金額在世界各國排名第17名，而且大多數年度都保持著鉅額的貿易順差，2023年的貿易順差更突破1千億美元（約新台幣3.14兆）。

▲台灣2023年的貿易順差突破1千億美元。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲台灣2023年的貿易順差突破1千億美元。（圖／翻攝何世昌臉書）
台灣「準富裕層」有960萬人　10人中有4有錢人

根據UBS瑞銀集團所發布的「2023年全球財富報告」指出，台灣資產總值占了全球總財富約1.2％。何世昌說明，這是一個多驚人的數字，反觀印度擁有超過14億人口，他們擁有的資產總值竟跟台灣2千餘萬人差不多。

「2023年全球財富報告」也指出，台灣「淨資產」在300萬至3000萬元的「準富裕層」大約有960萬人，占全台總人口數約40.1％；也就是說，十個台灣人之中約有4個人符合富裕階級的定義。此外，台灣億萬富豪人數為46人，僅次於中國、印度、香港，為亞洲第四名。

▲瑞銀集團發布的「2023年全球財富報告」指出，台灣資產總值占了全球總財富約1.2％。（圖／翻攝何世昌臉書）
▲瑞銀集團發布的「2023年全球財富報告」指出，台灣資產總值占了全球總財富約1.2％。（圖／翻攝何世昌臉書）
何世昌表示，當有錢人多，你會擁有更多賺錢的機會，但同時也會推升物價與房價，這是每一世代年輕人的契機、同時也是困境。若有人問「為什麼台灣車子貴、房子貴、電器貴、食物貴，什麼都貴，日本為什麼東西便宜又好買？」答案就在你身邊的人，都太有錢了。


新青安貸40年買房然後呢！他揭30年後大魔王　蛋白區房價只剩6折

生育率低別再怪房價高！全球房價負擔前10國數據公開　答案好意外

台灣房價下修機會來了！少子化「房市空頭」　專家預測在這年上演

高雄必比登推介肉燥飯公告搬家　老店柏弘肉燥親回：高房價買不起

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞