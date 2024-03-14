劉子銓撞臉Lisa！劉冠廷激似《黑暗榮耀》朴成焄 明星臉全球認證
台韓明星大撞臉！阮經天主演的電影《周處除三害》在大陸熱映，劉子銓飾演的幫派小混混，與主角在喪禮一起吃便當的戲碼，掀起大陸網友熱烈討論，有網友誤認他是女生，竟詢問「陳桂林旁邊的美女是誰」，卻得到BLACKPINK的Lisa這個荒謬的答案，讓他的繼母趙小僑啼笑皆非。其實不只劉子銓，台灣知名男星劉冠廷也被觀眾發現跟《黑暗榮耀》飾演富家男「全宰寯」的配角朴成焄眉宇之間十分相似，五官相似度極高，讓網友忍不住笑說朴成焄根本是「台版劉冠廷」！
記者江芷稜／綜合報導
劉冠廷擁有明星大眾臉，剛出道時以《花甲男孩轉大人》台客「花明」一角竄紅，就有人說他長得像演員狄志杰、馮紹峰、歌手包偉銘，康康頭一次見到他就脫口：「你長得比包偉銘兒子還像包偉銘！」超級明星臉連前輩也蓋章認證！
他笑說某次到電視台錄影，被一位阿嬤誤認成包偉銘，親切和他打招呼，劉冠廷驚慌失措否認「不是，我不是啦！」結果對方不信，一口咬定他就是包偉銘，還想撇清身分，搞得他哭笑不得，也有人說他長得像韓星朴成焄、朴海鎮，撞臉對象相當廣泛。
朴成焄因《黑暗榮耀》暴紅，最近和金秀賢共演《淚之女王》，扮演配角受到矚目，這次不演反派，他打趣說飾演壞人固然能發洩情緒，「但畢竟我是一個心地善良的人，當然更喜歡扮演好人了。」幽默話語讓旁人笑出聲，朴成焄大方承認儘管如此，「好像還是我演反派的時候，周遭的人會給予比較好的反應。」
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