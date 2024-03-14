最慘火車站商圈消失中！肯德基、誠品全倒光 他曝「2類店」有毒
建立超過百年歷史的新竹火車站，近年大品牌如誠品、新光三越、SOGO、肯德基、金石堂等逐漸撤出，現在就連最後的百貨「晶品城」也將在明（15）天結束營業，商圈通通消失。房產專家Sway感嘆，新竹人只去停車方便的巨城，新竹火車站是最慘的火車站，直言「這2類型店」一但入侵，就會像癌症一樣吃光商圈。
記者徐銘穗/綜合報導
盤點新竹火車站商圈近年消失的品牌，先是開了19年的誠品新竹店在2016年5月，因租約到期收攤，而後開了17年的新光三越新竹中華店，在2018年3月結束營業，開20年的新竹新光三越SOGO接力在2019年8月熄燈，經營了30年的肯德基在2022年7月歇業，金石堂新竹店也在去（2023）年8月關門。
如今，新竹火車站商圈、經營了7年、最後的百貨「晶品城」也將在明（15）結束營業。晶品城是新竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，去年因經營權易主陸續有攤商陳情遭片面提前解約，近期傳出將改經營醫美、長照引發爭議。對此，新竹市長高虹安日前回應，市府尚未收到設計圖審核，一切都將依法依規處理。
不論晶品城要做醫美還是長照，新竹火車站大品牌的確全倒光，「下一個消失的商圈在哪？」Sway在臉書發文表示，消費商圈是炒房族很難操控的地方，「你說該逢低買進布局，可是沒人就是沒人」。
他直言，地區消費習慣不是炒房者能帶動的，就像當初逢甲夜市商圈被炒房族無限擴充，等到來人不見了，該倒的該冷的，一個也逃不掉。Sway說明，娃娃機店、情色產業等2類型店家是觀察指標，只要入侵，就會像癌症一樣，最後把這個商圈吃光光，成為殘廢破舊。