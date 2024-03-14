情人節太晚參戰！肯德基「5塊炸雞桶餐」269　2顆蛋撻+36元吃40天

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📌優惠代碼「40451」：269元吃「咔拉脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價407元，現省138元
📌優惠代碼「40558」：305元吃「咔拉脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價501元，現省196元。對比上一組，只要多花36元就能再吃2顆蛋撻，甜點一起準備好了
📌優惠代碼「40571」：185元吃「上校雞塊 x 8＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 3」，原價335元，現省150元
📌優惠代碼「40492」：232元吃「咔拉雞腿堡＋美式煙燻卡脆雞堡＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價372元，現省140元
📌優惠代碼「50401」：751元吃「咔拉脆雞 x 8＋咔拉雞腿堡 x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 3＋黑糖白玉Q蛋撻 x 3＋百事可樂(瓶)」，原價1187元，現省436元；可享外送預定
《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理好3月14日白色情人節7大速食優惠，除了麥當勞、漢堡王「買一送一」，必勝客玫瑰花圈披薩199元，拿坡里5塊炸雞桶或大披薩或都特價只要199元，收藏起來划算吃一波。