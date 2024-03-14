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情人節太晚參戰！肯德基「5塊炸雞桶餐」269　2顆蛋撻+36元吃40天

▲3月14日白色情人節太晚參戰！肯德基才宣布6組優惠券，下殺55折起連續爽吃40天，「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元，再加2顆原味蛋撻「只要多36元」有夠划算，優惠代碼一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3月14日白色情人節太晚參戰！肯德基才宣布6組優惠券，下殺55折起連續爽吃40天，「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元，再加2顆原味蛋撻「只要多36元」有夠划算，優惠代碼一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3月14日白色情人節太晚參戰！天都黑了肯德基才宣布，即日起推出6組優惠券、下殺55折起，爽吃「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元，再加2顆原味蛋撻「只要多36元」有夠划算，一次整理所有優惠代碼，今起吃好吃滿40天。

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速食品牌肯德基3月14日白色情人節沒消失，只是剛剛晚上才宣布下殺55折起優惠來參戰，即日起至4月22日連續40天，6組優惠券划算爽吃炸雞、蛋撻、咔拉雞腿堡、紙包雞，每套都省下百元以上。

▲肯德基瘋了！超值隱藏優惠代碼「13654」曝光，爽吃「20上校雞塊＋12原味蛋撻＋2玉米濃湯或2奶茶」大套餐只要399元，比最新「買一送一」開工優惠還便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基現在才宣布白色情人節6組優惠券，下殺55折起，還好可以連續爽吃40天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌優惠代碼「40451」：269元吃「咔拉脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價407元，現省138元
📌優惠代碼「40558」：305元吃「咔拉脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價501元，現省196元。對比上一組，只要多花36元就能再吃2顆蛋撻，甜點一起準備好了
📌優惠代碼「40571」：185元吃「上校雞塊 x 8＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 3」，原價335元，現省150元
📌優惠代碼「40492」：232元吃「咔拉雞腿堡＋美式煙燻卡脆雞堡＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」，原價372元，現省140元
📌優惠代碼「50401」：751元吃「咔拉脆雞 x 8＋咔拉雞腿堡 x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 3＋黑糖白玉Q蛋撻 x 3＋百事可樂(瓶)」，原價1187元，現省436元；可享外送預定

▲本週適逢228和平紀念日放假，8大速食「買一送一」優惠一次整理！麥當勞、肯德基、漢堡王都「買一送一」，必勝客大披薩199元拚達美樂大披薩188元，拿坡里炸雞每塊只要35元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲白色情人節麥當勞、漢堡王都「買一送一」，7大速食優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理好3月14日白色情人節7大速食優惠，除了麥當勞、漢堡王「買一送一」，必勝客玫瑰花圈披薩199元，拿坡里5塊炸雞桶或大披薩或都特價只要199元，收藏起來划算吃一波。

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