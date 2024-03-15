台灣房價貴到沒人性！專家曬瑞銀數據　曝高房價關鍵：有錢人太多

南部買透天的人變少！他問「居住習慣變還是沒錢」　兩派又吵翻了

▲南部透天交易量逐年下滑，南部網友問買透天的人變少，究竟是觀念改變還是沒錢。（示意圖／台灣房屋提供）
▲南部透天交易量逐年下滑，南部網友問買透天的人變少，究竟是觀念改變還是沒錢。（示意圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

南部透天厝交易量逐年下滑，總價卻不斷攀升，根據實價登錄資料顯示，「屏東最貴新透天」落腳東港鄉，142坪總價3780萬元！一名南部網友坦承自己喜歡大空間，但就是沒錢才買小宅，自嘲住家是「比較大個狗籠而已」，好奇發問買透天的南部人變少是「居住習慣改變還是沒錢」？結果透天派與大樓派戰翻了。

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原PO在Dcard上分享，表示自己喜歡大坪數、大客廳、大廚房，最好還要有半露天的曬衣場，但自己的錢卻只夠買小宅，抱怨通風和採光都沒有透天好，小的跟籠子一樣，感嘆他現在買小宅的錢，在以前早夠買50~60坪以上的透天。

不過，原PO見不少專家分析南部透天交易量下滑，都說會改買小宅是因居住習慣改變、對房間數量和坪數要求降低，以及偏好有電梯等而不選擇透天，喜歡透天卻買不起的他好奇發問：「買公寓式的你，是因為近幾年常看到的居住習慣改變嗎？還是你買不起透天厝？」

▲蔡阿嘎（左）與二伯（右）在YouTube上開箱二伯娘家北港的「6樓夢幻透天」，二伯透露整棟透天重新裝潢後花了約600萬，蔡阿嘎聽後直呼便宜。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎（左）與二伯（右）在YouTube上開箱二伯娘家北港的「6樓夢幻透天」，二伯透露整棟透天重新裝潢後花了約600萬，蔡阿嘎聽後直呼便宜。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）
貼文一出引發討論，有網友分享身邊同溫層都買大樓，優點是不用自己追垃圾車、收包裹、有電梯，老了不用爬樓梯，也沒有坪數太大衍生的打掃太類的困擾，強調「不是因為沒錢而屈就，是方便性真的差太多了」。

也有不少人認了，坦承：「就是沒錢其他都假的，有錢誰想住鳥籠！」認為覺得住透天麻煩的說詞都是假議題，只要有錢通通都能處理。也有人認為居住習慣和總價都有關聯，認為透天總價高，吃不到漲價紅利，有價沒市場，未來會和大排氣量轎車一樣愈來愈稀少

住商機構企劃研究室統計，2014年時，台南透天交易占比為53%、平均成交總價為880萬元，但2023年交易占比卻下降到49%，成交均價拉高到1357萬元；高雄2014年透天交易占比為31%、成交均價993萬元，到了2023年占比下滑為29%、成交均價攀升為1500萬元。

而南部3縣市中，透天交易占比下跌最嚴重的是屏東縣，2014年透天交易占67%、成交均價582萬元，到2023年占比縮為57%、成交均價漲破6成，來到939萬元。

▲南部3縣市透天交易價量統計。（圖／住商不動產提供）
▲南部3縣市透天交易價量統計。（圖／住商不動產提供）

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