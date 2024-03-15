南部買透天的人變少！他問「居住習慣變還是沒錢」　兩派又吵翻了

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不過，原PO見不少專家分析南部透天交易量下滑，都說會改買小宅是因居住習慣改變、對房間數量和坪數要求降低，以及偏好有電梯等而不選擇透天，喜歡透天卻買不起的他好奇發問：「買公寓式的你，是因為近幾年常看到的居住習慣改變嗎？還是你買不起透天厝？」
貼文一出引發討論，有網友分享身邊同溫層都買大樓，優點是不用自己追垃圾車、收包裹、有電梯，老了不用爬樓梯，也沒有坪數太大衍生的打掃太類的困擾，強調「不是因為沒錢而屈就，是方便性真的差太多了」。
也有不少人認了，坦承：「就是沒錢其他都假的，有錢誰想住鳥籠！」認為覺得住透天麻煩的說詞都是假議題，只要有錢通通都能處理。也有人認為居住習慣和總價都有關聯，認為透天總價高，吃不到漲價紅利，有價沒市場，未來會和大排氣量轎車一樣愈來愈稀少。
住商機構企劃研究室統計，2014年時，台南透天交易占比為53%、平均成交總價為880萬元，但2023年交易占比卻下降到49%，成交均價拉高到1357萬元；高雄2014年透天交易占比為31%、成交均價993萬元，到了2023年占比下滑為29%、成交均價攀升為1500萬元。
而南部3縣市中，透天交易占比下跌最嚴重的是屏東縣，2014年透天交易占67%、成交均價582萬元，到2023年占比縮為57%、成交均價漲破6成，來到939萬元。