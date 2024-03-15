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水煮蛋不用剝殼了！內行「1招」塞進電鍋　開蓋秒吃：實在太聰明

▲水煮蛋的烹飪過程相當簡單，於是成為不少健身族、上班族自帶便當常見的菜色，但是剝水煮蛋的殼，是否常常讓你感到崩潰？（圖/記者張嘉哲攝）
▲水煮蛋的烹飪過程相當簡單，於是成為不少健身族、上班族自帶便當常見的菜色，但是剝水煮蛋的殼，是否常常讓你感到崩潰？（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

水煮蛋的烹飪過程相當簡單，於是成為不少健身族、上班族自帶便當常見的菜色，然而雖然水煮蛋烹飪方法簡易，但是在「剝殼」環節時，卻讓不少人相當痛苦，因為蛋白與蛋殼緊密連接，導致剝出來的蛋各種殘破不堪，即便是成功數顆，偶爾也還是會遇到一兩顆有此問題。對此，就有網友分享自己獨門電鍋水煮蛋做法，不僅不用剝殼，還能吃到完整又漂亮的蛋，讓大批水煮蛋愛好者紛紛筆記學習！

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一名網友在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「常常有很多人害怕水煮蛋剝殼，經常剝到亂七八遭，這裡教大家我平常煮水煮蛋的方法！首先拿出一個小碗，接著先在底部抹上一點點油，接著打入雞蛋，加入三分之一的碗水，接著外鍋半杯水，蓋上蓋之後等到跳起，就有漂亮的水煮荷包蛋囉！」

▲網友分享懶人電鍋水煮蛋的做法，拿出小碗在底部刷油，打入雞蛋後加水就塞進電鍋，外鍋半杯水蓋上蓋，電源跳起就有好吃的水煮荷包蛋啦！（圖/電鍋廚娘123）
▲網友分享懶人電鍋水煮蛋的做法，拿出小碗在底部刷油，打入雞蛋後加水就塞進電鍋，外鍋半杯水蓋上蓋，電源跳起就有好吃的水煮荷包蛋啦！（圖/電鍋廚娘123）
只見該網友貼出的成品相當漂亮，不僅蛋黃看起來非常濕潤不乾，而且外觀也非常的像油鍋煎出來的荷包蛋一樣，對於每次水煮蛋剝殼都失敗的人來說，真的是一大好方法！該網友也提醒：「如果是想要蛋黃沒有那麼熟的話，外鍋水可以再放少一點就行囉！」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！這個做法真的太棒了.....」、「謝謝你把我從水煮蛋殼地獄拉出來了！晚點馬上來實測看看」、「這個水煮蛋看起來就超好吃！完全不需要剝殼了」、「真的好像荷包蛋唷！看起來超漂亮的」、「看來要先去買一個電鍋來用了，剝殼剝到好崩潰」、「這招實在太聰明了....謝謝教學」。

▲不少人常常煮水煮蛋，但是起鍋之後，剝蛋殼的過程非常痛苦，經常讓一顆完整的蛋「殘破不堪」。（圖／記者張嘉哲攝）
▲不少人常常煮水煮蛋，但是起鍋之後，剝蛋殼的過程非常痛苦，經常讓一顆完整的蛋「殘破不堪」。（圖／記者張嘉哲攝）
沒有電鍋想吃「水煮荷包蛋」！用滾燙熱水同樣也能做

像是一些租屋族常常都是租套房，沒有廚房的情況下，通常都會買一些快煮鍋等等，就不會準備電鍋，但其實熱水也是可以煮出漂亮的水煮荷包蛋的哦！首先將一鍋熱水煮開之後，準備一支湯匙過熱水，湯匙拿起後刷上一點油，將雞蛋打在湯匙上面，下鍋燙到蛋白都熟了定型之後，就可以完美脫落入水烹煮囉！同樣是不需要剝蛋殼的漂亮水煮蛋。

另外一種就是先把水燒開之後關火，拿一個碗打入雞蛋，並且加入一點水，接著把碗貼近水面慢慢放入雞蛋，蓋上鍋蓋燜煮大概2分鐘至3分鐘，就能夠讓蛋白定型，再開火烹煮按照個人喜愛熟度決定何時起鍋！以上幾種方法都可以不用剝殼就能享用水煮蛋，對剝殼不熟練的你，下回說不定可以試試這幾個方法，離開水煮蛋殼的地獄囉！

@user8670639816812水煮荷包蛋，無散花，無白沫，易成型，圓潤又漂亮#美食分享 #雞蛋 #荷包蛋

♬ 原聲 - 小李美食記 - 小李美食記

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