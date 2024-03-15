水煮蛋不用剝殼了！內行「1招」塞進電鍋　開蓋秒吃：實在太聰明

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只見該網友貼出的成品相當漂亮，不僅蛋黃看起來非常濕潤不乾，而且外觀也非常的像油鍋煎出來的荷包蛋一樣，對於每次水煮蛋剝殼都失敗的人來說，真的是一大好方法！該網友也提醒：「如果是想要蛋黃沒有那麼熟的話，外鍋水可以再放少一點就行囉！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！這個做法真的太棒了.....」、「謝謝你把我從水煮蛋殼地獄拉出來了！晚點馬上來實測看看」、「這個水煮蛋看起來就超好吃！完全不需要剝殼了」、「真的好像荷包蛋唷！看起來超漂亮的」、「看來要先去買一個電鍋來用了，剝殼剝到好崩潰」、「這招實在太聰明了....謝謝教學」。
沒有電鍋想吃「水煮荷包蛋」！用滾燙熱水同樣也能做
像是一些租屋族常常都是租套房，沒有廚房的情況下，通常都會買一些快煮鍋等等，就不會準備電鍋，但其實熱水也是可以煮出漂亮的水煮荷包蛋的哦！首先將一鍋熱水煮開之後，準備一支湯匙過熱水，湯匙拿起後刷上一點油，將雞蛋打在湯匙上面，下鍋燙到蛋白都熟了定型之後，就可以完美脫落入水烹煮囉！同樣是不需要剝蛋殼的漂亮水煮蛋。
另外一種就是先把水燒開之後關火，拿一個碗打入雞蛋，並且加入一點水，接著把碗貼近水面慢慢放入雞蛋，蓋上鍋蓋燜煮大概2分鐘至3分鐘，就能夠讓蛋白定型，再開火烹煮按照個人喜愛熟度決定何時起鍋！以上幾種方法都可以不用剝殼就能享用水煮蛋，對剝殼不熟練的你，下回說不定可以試試這幾個方法，離開水煮蛋殼的地獄囉！
@user8670639816812水煮荷包蛋，無散花，無白沫，易成型，圓潤又漂亮#美食分享 #雞蛋 #荷包蛋
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