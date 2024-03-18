GTC大會／輝達吹泡沫？分析師這樣說　點名矽光子與封測有機會

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不過，輝達GTC大會將登場，但輝達股價這幾日卻出現疲軟，日前一度跌破900美元，14日輝達則再跌逾3%，收在879.44美元，雖然之前有國外分析師上調輝達目標價來到1000美元，甚至1100美元，但也有另一派聲音認為，已經嗅到泡沫的味道。為此，證券分析師艾綸回應《NOWnews今日新聞》訪問時指出，他並不認為輝達短期有隱憂。
艾綸表示，輝達目前的表現，就像「股價高漲有人眼紅、股價低有人手癢」是一樣的道理，最主要是輝達每季財報都繳出不錯的成績單，中長線有基本面支持，雖然不可諱言，輝達股價短線有炒股的影子，但中長線回落也一定是買點。
他說，輝達短線有沒有過熱，其實跟台積電會不會到800元、台股大盤會不會來到22000點一樣，如果要做短線就要關注技術面有無轉折，至於中長期則是因為相信AI會越來越好才會搶進，建議投資人有回落可找買點。
艾綸理解大家短線漲多的恐懼，但他強調目前市場上的資金比之前QE巔峰時多，當時是印鈔票，現在是整體景氣復甦，即便第二、第三季在休息，但第四季應該整體表現還是不錯，若回落不敢買多，那麼可以一點一點慢慢布局進場，同時也要關注輝達財報有無符合或超乎預期。
而輝達眾所矚目，外界關注會有哪些台廠「明牌」？除了散熱、AI伺服器之外，艾綸還特別解析了矽光子、AI PC與封測，其發展也都跟AI相關。網通部分以矽光子傳輸最被看好，其中台通15日打入跌停板，主要是台北地檢署進行搜索，不然其實技術面上還算健康。波若威近期表現最強，雖然現階段是整理態勢但相對有撐，只是後續要注意有沒有帶量攻擊的紅K或止跌訊號。另外，光聖2月底爆大量向下回落，15 日賣壓還是很重，建議不適合介入，除非股價不再破低，收盤站回5日均線約130元，後面才會有反彈空間。
至於AI PC宏碁與華碩同樣也曾是話題股，只是艾綸坦言，像是宏碁已經自去（2023）年年底漲一波上來後休息好久，到現在還是震盪整理的格局，長期在50元以下游走，這顯示上一波利多後還是沒有新的消息刺激股價，除非站上50元且帶量從現行3萬張變8萬張或10萬張，才會有形態上的轉折。
檯面上矽光子、AI PC表現不一，但封測廠艾綸卻很有信心，認為看好高效能運轉HPC的強勁需求，其中京元電之前表示人工智慧（AI）晶片所需CoWos先進封裝產能，今年底規模將較去年擴張超過2倍，因此雖然現階段是波段休息態勢，但站上10日均線，且營收與後續動能無庸置疑，有很多想像空間，日月光也是同樣態勢，投資人可以留意，或是可關注中小型的華泰，從之前88元回測到64元，現在仍在整理，但只要收盤站回10日均線或是量能稍微放大，就很有機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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