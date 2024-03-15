韓國粉絲來台灣追星日本帥哥！Sexy Zone中島健人送完美身材道謝

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他在《客廳裡的松永先生》中飾演的「松永純」個性傲嬌，中島健人問全場：「傲嬌的我大家也喜歡嗎？」歌迷表達愛意後，他立即表示：「Sexy謝謝！」還現學現賣中文，對著1200人喊：「我很傲嬌！」
其實在見面會開場時，中島健人一現身就用中文自我介紹，但他過於緊張而NG，透露為此準備很久，所以爭取機會想再好好表達一次，中島健人表示：「大家好，我是中島健人，很高興跟台灣的大家見面，多多指教，我很開心。」他語畢激動揮拳，很開心終於放下心中大石。
除了傲嬌，中島健人自認跟飾演的「松永純」非常相似，尤其時「笨拙」的地方，他說：「意志堅定、朝目標勇往直前的部分也滿像。」在準備角色時，中島健人習慣把自己想像成動物，「這是我在LA學到的演技技巧，演一個角色時就想像自己是某個動物，每次演的話會比較容易，這次我設定的動物是猩猩。」他加碼露出肩膀，再讓全場陷入瘋狂，引起陣陣尖叫。
介紹完《客廳裡的松永先生》，中島健人也抽粉絲上台互動，輸的話他必須對粉絲說出「屬於我們兩人的心動台詞」，中島健人面對台灣、香港的幸運歌迷都慘輸，直到最後一位韓國的粉絲，中島健人才獲得勝利，但中島健人貼心表示「我剛剛慢出」，決定禮讓韓國粉絲2次機會，最後中島健人如願「猜輸」，他對著粉絲說：「謝謝為了見我來到台灣，但是我用中文的我愛你唷，一直都愛你！」語畢再用韓文「莎朗嘿」告白粉絲，十分貼心。
該位韓國粉絲日語實力一流，她表示是為了中島健人才勤學語言，一番話感動中島健人。中島健人也感性表示，有機會的話一定會再來台辦更大的活動，「下次來我一定會好好學中文，就像大家為了我學日文一樣，我會好好學中文的」。
《客廳裡的松永先生》劇情講述各年齡層的男女在共同合租的公寓生活，因而產生火花。中島健人飾演的男主角「松永純」，是一位個性固執的平面設計師。高橋光飾演女高中生「園田美己」，是入住在松永純隔壁房的新房客。包括29歲的平面設計師松永純在內，公寓住民都是年紀比美己大的成年男女，大家各自有工作與生活，讓美己一開始感到不安，但在松永純的循循引導下，美己才漸漸習慣現有生活。有點死腦筋的29歲輕熟男，與總是全力以赴的17歲純真高中生，各自都有笨拙之處的兩人，緣分就此展開。該劇可至KKTV收看。
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