兆豐金去年賺332億！談今年股利　總座：4大考量並會兼顧股東權益

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兆豐金董事長雷仲達表示，今年兆豐金將專注於四大營運方針，包括兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4C策略，其中在 「兆豐第1」這部分，兆豐金將致力維持公股金控獲利第一名，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位。 「2大聚焦」在金控端，除了強化銀行獲利動能外，將積極提升非銀行獲利占比；在銀行端，除了現有強項企金領導地位外，將同步發展房貸、財富管理、私人銀行及信託等消金業務。
在「3大支柱」部分，兆豐金希望透過永續發展、數位轉型及營運韌性這3大支柱來實現長期穩健獲利增長。至於「4C策略」即跨幣、跨境、跨資產及跨售這4大業務發展策略，包括延續美元等「跨幣別」業務領先地位；運用遍佈全球營業據點優勢，成為台商「跨境」融資及供應鏈重組最穩健可靠的伙伴；運用專業「跨資產」財務操作策略，靈活管理股權、利率、匯率、信用及相關衍生性商品部位，以延續過去的財務操作績效；積極透過各項數位金融專案，來協助深化現有共同行銷「跨售」效益。
另外，總經理蕭玉美提到，兆豐金今年初順利完成現金增資，金控2月底雙重槓桿比率也降為116.14%，預估今年第一季季雙重槓桿比率跟2月底相當，這次現增後，有助於改善公司各項資本跟財務結構。
至於股東關心今年股利政策，她說，將綜合考量財務比率、股利配發穩定性、現金流量及子公司資本需求等因素，當然，也會兼顧股東權益，預計會在4月董事會通過後，對外公告。
對於法人關切兆豐產險有關防疫險再保攤賠後續、現金增資規畫，兆豐產險董事長梁正德說，還在與再保協商中，需再提多少減損？將依照客觀情勢進行專案評估，現增作業也在評估規劃中，去年底保單提列減損24.82億元。