買不起大樓買公寓！台北4字頭公寓「這3區」　專家認北投未來起漲

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從房價上觀察，萬華、北投、文山三個行政區的公寓平均單價為相對實惠的4字頭。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，萬華區是台北最早開發的區域之一，但萬華區因台北市都市發展重心東移與產業變遷的環境下，開發腳步有趨緩的現象，亦導致萬華區多有屋齡40年以上的老舊公寓，成為房價上的不利因素之一，也使得萬華區的公寓平均單價位列12行政區中最低。
至於北投區和文山區則位處台北市相對邊緣的行政區，公寓的價格自然相對市中心來得較低。但值得注意的是，隨著北士科的開發持續推進、產業陸續進駐，有望帶動北投士林的房市發展，未來北投的公寓產品是否會因北士科發展而出現起漲，值得持續觀察。
士林公寓交易占比44.3%最熱銷 文山區與信義區逾35%緊追在後
在公寓交易占比部分，士林區在2023年的902件住宅交易量中，公寓型態就占400件，占比高達44.3%；至於文山區與信義區公寓交易占比也有35%以上。
陳金萍表示，士林區的開發相當早，但比較起中正、中山、大同、大安、信義等台北市核心地段又有一小段距離，因此預售和大樓市場的發展相對上述核心地段來得溫和，導致區域內仍擁有許多公寓類型產品。但隨著台北最後一塊大型重劃區北士科的開發，預售市場量能有望增強。
而公寓交易占比38.6%的文山區與37.1%的信義區，也跟士林區的情況雷同。陳金萍說明，文山區同樣位於台北市中心相對外圍的區域，區域住宅密度低，大樓類型產品的建設開發也相對和緩。
至於信義區區域內發展程度不一，信義計畫區豪宅林立，但在捷運永春站、後山埤站周邊、以及吳興街一帶，尚未有大量的大樓產品開發，住宅仍以公寓為主，對於偏好公寓產品、又想住在市中心處的民眾，不失為挑選未來居所的區域。