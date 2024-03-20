GTC大會／黃仁勳與機器人互動萌萌噠 概念股廣明、所羅門飆漲停
輝達GTC大會昨（19）日宣布「Project GR00T」人型機器人計畫啟動，以及一系列全新的Isaac機器人平台升級，會上執行長黃仁勳與2隻可愛機器人的有趣互動引發熱議，不僅輝達供應鏈廣明與所羅門今（20）日股價飆漲停，也帶旺其他機器人概念股表現，永彰與大銀微系統同樣攻上漲停，泛鴻海家族的陽程、樺漢、鴻準也漲2到7%多。
記者許家禎／台北報導
輝達GTC大會昨日宣布「Project GR00T」人型機器人計畫啟動，並推出通用基礎模型，以及一系列全新的Isaac機器人平台升級，旨在進一步推動機器人技術和特定人工智慧領域的突破。這類人型機器人可接受文字、影片等多樣化的指令，並有望透過快速學習，協調或演示過去曾進行過的互動。
昨日發表會上，最吸睛的就是跟著黃仁勳一起上台的2隻可愛機器人，一隻叫「Green」、一隻叫「Orange」，兩隻擁有自己的個性且截然不同。黃仁勳講解的時候，Orange甚至有點小抱怨喃喃自語，讓黃又氣又好笑說「讓我專心一點」，三方有趣互動惹得全場時不時哄堂大笑。
黃仁勳說明，機器人內部皆裝有運算電腦Jetson，並於Isaac平台上學走路，外觀模樣則是參考迪士尼數據。輝達AI機器人引發熱議，市場點名原本就跟輝達有合作的廣明，以及這次新的供應鏈台廠所羅門，今日廣明與所羅門股價紛紛跳高攻上漲停，也帶動相關機器人概念股的表現。
多家台廠包括鴻海集團、所羅門、上銀、百達-KY、新漢都積極布局機器人軟硬體解決方案，搶攻工業4.0與智慧製造商機，今日多跟著輝達利多升天。就整體機器人概念股來看，永彰、大銀微系統同樣攻上漲停，和椿漲逾8%，直得、新漢、羅昇、百達漲5到6%，三聯與上銀漲2到3%。而泛鴻海集團的陽程、樺漢、鴻準也漲2到7%多。