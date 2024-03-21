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怕失業繳不起房貸！年輕人不買房3原因　專家搖頭：後2個嚴重錯誤

▲年輕人不買房有3原因，除頭期款不足外，還有怕失業繳不起房貸、不想被房貸綁一輩子，後2個讓專家聽了直搖頭，認為是嚴重錯誤的想法。（示意圖／記者徐銘穗攝）　
▲年輕人不買房有3原因，除頭期款不足外，還有怕失業繳不起房貸、不想被房貸綁一輩子，後2個讓專家聽了直搖頭，認為是嚴重錯誤的想法。（示意圖／記者徐銘穗攝）　

記者徐銘穗/綜合報導

房價愈來愈高，年輕人聽到房貸要背30~40年就卻步，選擇「躺平」不想買房！馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，和年輕人聊買房問題，歸納年輕人不買房有3原因，除頭期款不足外，二怕失業繳不起房貸、三不想被房貸綁一輩子，他搖頭直言後兩個是「嚴重錯誤、食古不化的想法」。

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「怕失業繳不起房貸而不買房」為何不對？何世昌表示，如果你有一間房子但突然失業，無法負擔房貸，可以把房子賣掉，手上會多出一大筆資金運用，可租屋應急，「短期生活大致無虞」。

▲網友背750萬元房貸，要繳30年，問說若手上有閒錢該提早繳清房貸還是投資股票，專家給答案。（圖／NOWnews資料照）
▲何世昌認為，買間房進可攻、退可守，房子是財務救急小金庫。（圖／NOWnews資料照）
何世昌指出，就算房子持有幾年就出售，房價應該也漲不少，多多少少會有賺，「賺到的錢即會成為失業的救命錢」。他直言，如果沒房又失業，雖然沒有房貸支出，但每個月還是要繳房租，「既然擔心失業付不起房貸，更該擔憂失業繳不出房租，不是嗎？」

至於「不想被房貸綁一輩子」，何世昌嘆這更是錯中之錯，他表示現在婚姻都綁不了一輩子了，更何況是房貸，認為萬一不幸失業或沒錢繳房貸，不妨立刻賣掉房子換現金，房貸就能提早清償，沒必要跟房貸談戀愛、綁一輩子。何世昌認為，買一間自住房，不只是用來遮風擋雨，還是「財務救急的小金庫」，點名藝人吳宗憲是最鮮明的範例，進可攻、退可守。


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