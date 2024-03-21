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北台灣329檔期逾3千億創新高　不是A7！專家料「這2區」是大黑馬

▲北台灣329檔期推案預估量來到3140.5億，創歷史新高紀錄。（圖／住展雜誌提供）
▲北台灣329檔期推案預估量來到3140.5億，創歷史新高紀錄。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

連續4個月全台預售揭露破萬件！北台灣房市329檔期推案預估量則是來到3140.5億元，較去年同期實際推案量成長約1171.9億元，年增59.5％，創歷史新高紀錄。不過，其中商、廠辦案占比4.6％，與去年近一成比例砍半，商辦熱度暫歇。專家分析，機捷A7、A20熱度未發酵新竹寶山、基隆則是大黑馬

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，此況並不意外，去年房市籠罩在包括大選與平均地權條例等各種不明確性，延後推案態勢明確，且政策法令下的推案時辰壓力，都讓今年供給量翻揚毫無懸念。

而今年北台灣329檔期主力放在北北桃，共2639.5億元，占了八成五的量能，其中台北市來到971億元，佔了三成，首都推案水準仍居高不下。新北市、桃園市各為857.8與810.7億元，占比27.3％與25.8％，北北桃生活圈新案齊發，豐富精彩。

北台灣縣市2024年329檔期預估推案量。（圖／住展雜誌提供）
北台灣縣市2024年329檔期預估推案量。（圖／住展雜誌提供）
除了百億案　台北中山、新北三重、桃園大園強勢出線

陳炳辰指出，台北市在329檔期有四案預估推上百億元，包括｢達永‧新潤永吉路案｣、｢中工鳴森苑｣、｢士科大院｣，以及｢遠雄商舟｣商辦案，各自具備信義區、民生社區、北士科重劃區地段優勢，發展出量能不意外。還值得注意房市交易熱區中山區預計有5案推出，為行政區中數量之最，加總約來到90億元，顯然可見建商對市中心區域高度期望。

至於新北市與桃園市則分別有指標建商長虹建設、麗寶建設於新北市林口區與桃園區小檜溪推出預計達百億元指標案，推升聲量。而去年新北市最熱地域三重區，今年將持續延燒，329檔期預計有7案推出，加總約278億元案量，最大亮點莫過於｢甲山林市政官邸3號｣、｢寶石睿岳｣、｢富麗天景｣，預期各有達50億元以上量能，增添三重區房市價值。

桃園市則將目光集中在大園區，預期有5案推出，雖推案量不算大，以去年延推到此檔期的｢上順艾麗｣較為焦點，但大園區在鄰近青埔，以及航空城和客運園區話題炒熱，已為桃園市預售新案熱門地帶。

▲2024年北台灣329檔期預估50億元以上指標建案列表。（圖／住展雜誌提供）
▲2024年北台灣329檔期預估50億元以上指標建案列表。（圖／住展雜誌提供）
別叫我二線　新竹寶山、基隆暖暖大黑馬

北台灣其餘縣市方面，新竹地區329檔期估推357.3億元，寶山鄉的｢宏道新竹帝寶6區｣預估有達百億元的量能，加計指標建商富宇也在寶山鄉山湖路推案，寶山鄉在此檔期的亮眼度可見一斑，受惠竹科核心地帶竹北市、新竹市的外溢與比價效益不言可喻。

更值得一提的是基隆市，推案量預估122億元，此量體雖然僅是熱門縣市的一個大案量，但暖暖區的話題案｢甲山林城上城2-美麗上城｣為一大看頭，且因為近期基隆港區新案攀上高價，讓基隆市房市後市可期。

陳炳辰分析，北台灣還有不少熱門地帶早先傳出將有新案表現，包括桃園市的機捷A7、A20站生活圈，和新北市與新竹地區多個重劃區，眼下還未在329檔期發酵，但下半年有美國大選、新版囤房稅上路等變數，是否趕在適逢新總統上任，或有慶祝行情的520檔期大推特推，很快就有答案。

▲近5年北台灣房市329檔期推案統計。（圖／住展雜誌提供）
▲近5年北台灣房市329檔期推案統計。（圖／住展雜誌提供）

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