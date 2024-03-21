短今DIY裝潢租屋處！9坪磁磚換木地板　費用、工法、收邊全公開了

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卡扣式木地板要怎麼安裝？得先搞懂3觀念
Sam指出，前置作業必須先把家具清空、清潔磁磚地板，再搞懂木地板DIY的3個重要觀念：
觀念1、留邊：木地板材料會熱漲冷縮，因此要在邊角預留些許空間，不過稻殼地板膨脹係數小，比較不會變形，Sam建議留邊的縫抓1公釐就好，只要在邊邊立放1公釐壓克力板材，就能快速抓距離。
觀念2、 交丁：鋪設木地板時要以交錯方式排列，視覺上呈現階梯狀、層層交錯的效果。Sam表示，可先切出4片不同尺寸的板材，但要特別注意，交丁的間距要大於板子的寬度為佳。
觀念3、分辨公母榫：卡扣式地板有分「公榫」和「母榫」，板材兩側有凸起的一側為「公榫」、凹槽則為「母榫」，而為了鋪設美觀，母榫側靠牆面施作最好。
木地板板材要怎麼裁切？1把美工刀+3步驟輕鬆搞定
搞懂以上3個鋪設木地板的觀念後，Sam繼續教短今裁切木地板技巧，只要靠一把美工刀就能搞定：
步驟1：先用尺測量所需的長度
步驟2：用美工刀從正面切1~2刀
步驟3：將地板沿著切割的痕跡對折
短今學習鋪設觀念與切割技巧後，開始自己DIY鋪設木地板，全都鋪好後，貼上收邊條就大功告成。短今笑說，換上木地板後，裝潢質感立刻升級，大讚木地板防水好清潔，而且還有靜音效果，「練舞不怕吵到樓下鄰居」。而短今家客廳加走道空間約9坪，地板費用約3萬5820元。
特力屋觀察，近期DIY風氣大增，順勢帶動手工具、電動工具整體銷量穩定成長。特力屋行銷總監張瓈表示，電動工具組2024年第一季銷量，較去年同期明顯成長3成，免費DIY講座開放兩周內報名已超過8成，相當踴躍。