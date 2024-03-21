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短今DIY裝潢租屋處！9坪磁磚換木地板　費用、工法、收邊全公開了

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今（胡馨儀）DIY改造香閨，把9坪租屋處的磁磚地板全換成卡扣式木地板，費用不到4萬元。（圖／翻攝短今IG）
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今（胡馨儀）DIY改造香閨，把9坪租屋處的磁磚地板全換成卡扣式木地板，費用不到4萬元。（圖／翻攝短今IG）

記者徐銘穗/綜合報導

32歲的中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員短今（胡馨儀），近期DIY改造香閨裝潢，把9坪大的租屋處磁磚地板，全換成卡扣式木地板，在木工達人YouTuber Sam的協助下，只靠美工刀、槌子兩主要工具就輕鬆完工，木地板DIY費用不到4萬元。專家分享，只要掌握3觀念與裁切技巧，就能輕鬆DIY，把冰冷磁磚地板改造成木地板。

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短今和木工達人Sam一同參與特力屋「DIY特有生活態度」企劃，自己動手改造香閨。Sam的YouTube「山小日子」頻道近期釋出短今DIY木地板影片，短今說，她覺得磁磚地板很冰冷，在家都要穿拖鞋，但因為房子是租的，想換地板又不想破壞地板，不知該怎麼辦，達人推薦她選用「卡扣式」木地板，免上膠，不會破壞地板。

▲木質地板能提升居家質感，但台灣天氣容易潮濕，真的適合鋪木地板裝潢嗎？（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲木質地板能提升居家質感。（示意圖／取自Pexels ）
卡扣式木地板要怎麼安裝？得先搞懂3觀念

Sam指出，前置作業必須先把家具清空、清潔磁磚地板，再搞懂木地板DIY的3個重要觀念：

觀念1、留邊：木地板材料會熱漲冷縮，因此要在邊角預留些許空間，不過稻殼地板膨脹係數小，比較不會變形，Sam建議留邊的縫抓1公釐就好，只要在邊邊立放1公釐壓克力板材，就能快速抓距離。

觀念2、 交丁：鋪設木地板時要以交錯方式排列，視覺上呈現階梯狀、層層交錯的效果。Sam表示，可先切出4片不同尺寸的板材，但要特別注意，交丁的間距要大於板子的寬度為佳。

觀念3、分辨公母榫：卡扣式地板有分「公榫」和「母榫」，板材兩側有凸起的一側為「公榫」、凹槽則為「母榫」，而為了鋪設美觀，母榫側靠牆面施作最好。

▲優渥實木引進比利Vitality活力系列超耐磨木地板，擁有原廠專利卡扣，安裝快速且易於維修，免上膠可重複拆裝使用。(圖/品牌提供)
▲卡扣式木地板安裝快速且易於維修，免上膠可重複拆裝使用。（圖／品牌提供）
木地板板材要怎麼裁切？1把美工刀+3步驟輕鬆搞定

搞懂以上3個鋪設木地板的觀念後，Sam繼續教短今裁切木地板技巧，只要靠一把美工刀就能搞定：

步驟1：先用尺測量所需的長度

步驟2：用美工刀從正面切1~2刀

步驟3：將地板沿著切割的痕跡對折

短今學習鋪設觀念與切割技巧後，開始自己DIY鋪設木地板，全都鋪好後，貼上收邊條就大功告成。短今笑說，換上木地板後，裝潢質感立刻升級，大讚木地板防水好清潔，而且還有靜音效果，「練舞不怕吵到樓下鄰居」。而短今家客廳加走道空間約9坪，地板費用約3萬5820元。

特力屋觀察，近期DIY風氣大增，順勢帶動手工具、電動工具整體銷量穩定成長。特力屋行銷總監張瓈表示，電動工具組2024年第一季銷量，較去年同期明顯成長3成，免費DIY講座開放兩周內報名已超過8成，相當踴躍。
 


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