必勝客「草仔粿披薩」為了清明節祭祖！日本再戰「200%香菜披薩」
不可能是台日必勝客串通好，要聯手一起氣瘋義大利人吧！必勝客今（21）日正式揭曉「草仔粿烏龜披薩」身世之謎，全新「芝心雙粿草仔龜披薩」口味，是延續關注台灣在地化食材，並發想自清明節要用「草仔粿」祭祖的習俗，還直接把蘿蔔絲拌菜脯米、紅豆餡兩大必吃口味，甜鹹雙拼在整隻烏龜裡，從龜殼到龜身都講究不同的餡料。日本必勝客當然不示弱，今也瘋狂推出香菜2倍增量的「200%香菜森林披薩」，再次挑戰民眾味蕾。
記者蕭涵云/綜合報導
在網路掀起熱論的台灣必勝客「草仔粿烏龜披薩」，無論口味、造型都很衝擊，讓人完全想不透是出什麼招。今業者正式揭曉全新「芝心雙粿草仔龜披薩」口味的由來，竟與即將到來的清明祭祖有關。必勝客不只延續創新台灣在地化食材的「台味」精神，適逢清明時節，還呼應習俗，幫大家直接準備好拜拜祭祖要用的「草仔粿」。
最新推出「芝心雙粿草仔龜披薩」超級挑戰店員手藝，還借用電影《忍者龜》經典台詞「卡哇邦嘎」來上菜，雖然烏龜被網友說成比較像「是輾過的青蛙」、「有在尊重忍者龜嗎」，仍吸引大批民眾好奇討論。
業者分享經典鹹香的「龜殼」部位，選用爆香過的蘿蔔絲與菜脯米作底料，再鋪上香Q艾草粿皮，會有飽滿彈牙的滑順口感、和越嚼越香的糯米甜味，兩側還搭配必勝客經典芝心餅皮；「龜身」還圍繞著鹹香酥脆的薯金幣，並撒上整圈鮮綠的靈魂香菜！烏龜「頭部、尾部與手腳」則包有吃得到紅豆顆粒的綿密萬丹紅豆餡，鹹甜兩大經典口味，在同一隻烏龜上都能吃到，保證沒有任何一隻烏龜受到傷害！
台灣必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，即日起於PK APP開放獨家預購、再送薯金幣，單點優惠價只要399元，3月24日正式開賣，限時限量販售；原價780元的必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」，還可搭配外帶大披薩「買一送一」、外送「買大送小」優惠，划算入手、要幾隻有幾隻。
日本必勝客今也宣布回歸香菜披薩更瘋狂加碼，大舉推出香菜2倍增量的「200%香菜森林披薩」，還幽默表示香菜太多了，多到不只是草原、而是像亞馬遜雨林般等級。同樣使用番茄醬與韓國洋釀醬作為基底，還有被香菜完全遮住的蝦子，更形容「打開盒子的瞬間，驚喜與氣味撲鼻而來」，再次挑戰民眾味蕾。