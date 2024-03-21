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央行意外升息半碼！千萬房貸年繳多超過7000元　專家：警告意味濃

▲央行21日宣布升息半碼，以30年期千萬房貸試算，房貸族每年得多繳7572元。（圖／NOWnews資料照）
▲央行21日宣布升息半碼，以30年期千萬房貸試算，房貸族每年得多繳7572元。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

美國聯準會（FED）才剛宣布本次利率不變，未料央行今（21）卻突然宣布升息半碼（0.125%），若以2月平均房貸利率2.077%計算，房貸利率將達到2.202%，以30年期千萬房貸試算，每月多繳631元，每年多繳7572元。對此，專家分析，央行升息看似為因應4月電費調漲後的通膨壓力，警告意味濃。

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大家房屋企研公關主任賴志昶指出，若以房貸1000萬元、貸款年限30年計算，過去房貸年利率 2.06%，每月應繳房貸為3萬7263元。如今升息半碼，房貸年利率足額反應，則增為2.185%，則同樣以房貸1000萬元、貸款年限30年計算，每月應繳房貸增為3萬7894元，換算每月多繳631元，每年多繳7572元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，由於預估四月份電價上調後恐將產生通膨預期，進而造成結構變化，在預估CPI達到2.16%超過2%警戒線之際，為提前因應，央行本次採取升息半碼，顯見通膨壓力山雨欲來。若足額反映，在房貸上，30年千萬房貸採本息均攤，每月增加631元左右。雖不至於增加太多,但對於買方確實有溫水煮青蛙，也可能稍降房市買氣。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲專家認為，4月電價調漲後的通膨壓力是央行此次升息原因。（圖／記者鄭妤安攝）
央行出乎意料的升息半碼，但並未提出進一步的信用管制措施，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，央行此次升息半碼並非針對房市而來，但對於房市仍有口頭警告，升息半碼其實對於市場不是壞事，有助於讓不斷創高的房價稍稍回復冷靜。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，因應4月起電價調漲，可能帶動物價，增加通膨隱憂，讓央行決議升息半碼，雖然出乎外界意料，但仍可以理解，而物價隨電價上揚，房價也將受帶動，且六度升息後，利率累計已調升3.5碼，使房貸族的負擔加壓；不過美國今年後續的降息訊號明確，經濟展望也有諸多變數，因此往後的利率走勢是否持續走揚，仍有待持續觀察。

此外，近年因房價上漲，不少中小坪數物件的總價帶已逼近豪宅門檻，但實際上並非傳統認知的豪奢大戶，且豪宅線下修，對已購屋但仍未申貸的中高總價預售屋影響甚鉅，因此本次央行「一動不如一靜」，持續觀望市場變化，決議信用管制維持現狀，算是符合外界預期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次雖未加碼信用管制，但2019~2021年境外匯回的3000多億資金，將於今年陸續分批解禁，由於高總價物件，向來是企業、富商存放資金抗通膨的熱門管道之一，因此解禁資金是否轉泊不動產造成市場過熱？將是後續房市景氣與央行施政的觀察重點之一。

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