吳婉君飆罵被4藝人霸凌！這2女星道歉　她嘆：沒有一處人士不複雜

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《NOWnews今日新聞》記者詢問黃瑄，她坦言，知道吳婉君所指何事，但事發至今有一段時間，暫時無法回應，經紀人透露，黃瑄1月已經親自向吳婉君道歉。何依霈經紀人則轉述她的說法：「造成婉君的傷害，我很傷心，但是遠不及她的傷心難過...辜負了婉君的友情，我無地自容。我真的很抱歉，對不起。」
吳婉君昨天在IG限時動態分享心靈小語，道出當前心境：「世界上沒有一份工作不辛苦，也沒有一處人事不複雜，總有人嫌棄你不夠好，也總有人覺得你哪裡都好。」
該文表示，每個人都會有一段特別艱難的時光，生活的窘迫、工作的失意等，但請允許一切發生，因為生活不過就是見招拆招，也允許世事無常、遺憾和失去、失敗和指責，「放輕鬆，手掌攤開才能擁有更多。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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