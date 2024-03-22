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吳婉君飆罵被4藝人霸凌！這2女星道歉　她嘆：沒有一處人士不複雜

▲黃瑄和何依霈為低級謠言道歉，吳婉君感嘆一句話。（圖／吳婉君臉書）
▲黃瑄和何依霈為低級謠言道歉，吳婉君感嘆一句話。（圖／吳婉君臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

本土劇女神吳婉君日前不滿被私人臉書好友亂傳八卦，讓她遭受霸凌，痛罵對方無恥，還公布造謠者大名，有八點檔演員何依霈、龍語申夫妻、李瀚、黃瑄及副導演霍愷容，其中黃瑄和何依霈已經私下跟吳婉君道歉，吳婉君昨（21）日感嘆：「世界上沒有一處人士不複雜。」

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▲吳婉君許多性感照片都是趙駿亞掌鏡拍的。（圖／吳婉君FB）
▲吳婉君痛訴被低級謠言中傷，加害者還是演藝圈好友。（圖／吳婉君臉書）
吳婉君19日發文點名何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚、黃瑄未經求證就轉述有關於她的不實言論，損害自己的名譽，怒轟：「謠言內容低級驚悚，恕我無法重述。我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我。我的委屈跟憤怒，我甚至想不到詞彙形容！」認為這些人在轉述謠言的當下可以選擇，並非純然無心，也不是誤會。

▲龍語申（左）、何依霈在《一家團圓》扮夫妻。（圖／翻攝何依霈臉書）
▲▼龍語申（上圖左起）、何依霈、黃瑄（下圖）被吳婉君點名是造謠者。（圖／何依霈、黃瑄臉書）
▲▼黃瑄是文姿云的親表姊。（圖／黃瑄IG）
《NOWnews今日新聞》記者詢問黃瑄，她坦言，知道吳婉君所指何事，但事發至今有一段時間，暫時無法回應，經紀人透露，黃瑄1月已經親自向吳婉君道歉。何依霈經紀人則轉述她的說法：「造成婉君的傷害，我很傷心，但是遠不及她的傷心難過...辜負了婉君的友情，我無地自容。我真的很抱歉，對不起。」

吳婉君昨天在IG限時動態分享心靈小語，道出當前心境：「世界上沒有一份工作不辛苦，也沒有一處人事不複雜，總有人嫌棄你不夠好，也總有人覺得你哪裡都好。」

該文表示，每個人都會有一段特別艱難的時光，生活的窘迫、工作的失意等，但請允許一切發生，因為生活不過就是見招拆招，也允許世事無常、遺憾和失去、失敗和指責，「放輕鬆，手掌攤開才能擁有更多。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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