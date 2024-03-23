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百萬年薪科技女見「小情侶買1600萬房」　驚刷新三觀：這社會病了

▲年薪百萬的科技業女子見身邊出現「小情侶買1600萬房」、「工作3年單身者買2000萬房」，而驚訝不已，感嘆這社會病了。（示意圖／記者徐銘穗攝）　
▲年薪百萬的科技業女子見身邊出現「小情侶買1600萬房」、「工作3年單身者買2000萬房」，而驚訝不已，感嘆這社會病了。（示意圖／記者徐銘穗攝）　

記者徐銘穗/綜合報導

該不該買房？什麼時候買房？多少收入可以負擔總價多少的房子？一直都是大家心中長期的疑問。一名在科技業工作3年的女網友分享，近期身邊開始出現不少人買房，而且都是「看沒多久的房子就訂了」，讓她感到驚訝不已，刷新三觀，還說：「這社會病了。」貼文引發兩派論戰，一派認同原PO觀點，但反方則認為此看法大錯特錯。

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原PO在Dcard上分享，表示自己在科技業工作約3年，身邊親友也多在科技業，年薪都至少百萬元起跳，她自己也有買間小房，房貸在可負擔範圍內。但近期發現身邊開始出現，「工作不到1年的小情侶買1600萬房」、「工作3年單身者直接下訂買2000萬房」等真實案例。

她嚇說，在科技業不到1年，沒有經濟基礎就買1600萬的房子，如何肯定自己撐得下去。她也認為，「單身扛2000萬房貸，真的有夠硬」，推測應該超過一半的薪水都拿去繳房貸了。好奇問到「真的是我太保守嗎？」認為這社會病了，「買房不是人生成功的唯一途徑，也不是成功的象徵吧」。

▲台積電今（28）日於新竹科學園區舉辦全球研發中心啟用典禮，外觀跟其他廠非常不一樣，相當現代與時髦，有年輕研發人員期待搬進去裡頭上班。（圖／記者許家禎攝）
▲科技業年薪令人羨慕，不少人認為科技業買房相對容易。圖為台積電新竹科學園全球研發中心。（圖／記者許家禎攝）
貼文引發討論，一派認同原PO觀點，認為大家都覺得科技業未來一片光明，「貸8成、40年買2000~3000萬房沒問題」，但天知道中間會發生什麼事，也有人批評，新青安貸款在搞笑，「讓年輕人誤以為自己可以扛的起房子，就貸款下去，然後再痛苦40年」，不少人都擔心失業繳不起房貸。

不過，也有不少人不認同，直言：「每次看到這種文都覺得好好笑，到底誰跟你說每個人都是靠薪資買房的？」也有同事科技業的網友分享，3年前他見房市狀況不對勁，選擇ALL IN買了第一間房，這幾年價值至少翻了2倍，「沒買的同事資產直接被狠狠甩開」，認為買得起卻沒買，只能等到吃虧了才後悔。

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，「怕失業繳不起房貸而不買房」觀念不正確。他分析，如果你有一間房子但突然失業，無法負擔房貸，可以把房子賣掉，手上會多出一大筆資金運用，可租屋應急，「短期生活大致無虞」。

何世昌表示，算房子持有幾年就出售，房價應該也漲不少，多多少少會有賺，「賺到的錢即會成為失業的救命錢」。他直言，如果沒房又失業，雖然沒有房貸支出，但每個月還是要繳房租，「既然擔心失業付不起房貸，更該擔憂失業繳不出房租，不是嗎？」

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