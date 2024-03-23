百萬年薪科技女見「小情侶買1600萬房」　驚刷新三觀：這社會病了

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她嚇說，在科技業不到1年，沒有經濟基礎就買1600萬的房子，如何肯定自己撐得下去。她也認為，「單身扛2000萬房貸，真的有夠硬」，推測應該超過一半的薪水都拿去繳房貸了。好奇問到「真的是我太保守嗎？」認為這社會病了，「買房不是人生成功的唯一途徑，也不是成功的象徵吧」。
貼文引發討論，一派認同原PO觀點，認為大家都覺得科技業未來一片光明，「貸8成、40年買2000~3000萬房沒問題」，但天知道中間會發生什麼事，也有人批評，新青安貸款在搞笑，「讓年輕人誤以為自己可以扛的起房子，就貸款下去，然後再痛苦40年」，不少人都擔心失業繳不起房貸。
不過，也有不少人不認同，直言：「每次看到這種文都覺得好好笑，到底誰跟你說每個人都是靠薪資買房的？」也有同事科技業的網友分享，3年前他見房市狀況不對勁，選擇ALL IN買了第一間房，這幾年價值至少翻了2倍，「沒買的同事資產直接被狠狠甩開」，認為買得起卻沒買，只能等到吃虧了才後悔。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，「怕失業繳不起房貸而不買房」觀念不正確。他分析，如果你有一間房子但突然失業，無法負擔房貸，可以把房子賣掉，手上會多出一大筆資金運用，可租屋應急，「短期生活大致無虞」。
何世昌表示，算房子持有幾年就出售，房價應該也漲不少，多多少少會有賺，「賺到的錢即會成為失業的救命錢」。他直言，如果沒房又失業，雖然沒有房貸支出，但每個月還是要繳房租，「既然擔心失業付不起房貸，更該擔憂失業繳不出房租，不是嗎？」