淡菜不是蔬菜卻叫菜！「還分公與母」味道也不同 一招超簡易分辨
生活中常能吃到蛤蜊、蜆、蠔等貝類料理，其中有種貝類名為「淡菜」，也稱為貽貝，也有人稱為孔雀蛤，但孔雀蛤通常是指個頭較小的，不過，多數人都不懂牠明明不是蔬菜卻為何要叫淡菜？美食作家沈軒毅日前於臉書社團「過上好日子」發表有關於淡菜名字由來，以及淡菜如何分辨公與母，引起許多網友迴響，將近300人分享該文章。
記者葉盛耀/綜合報導
沈軒毅提到，淡菜的名字由來流傳有多種說法，他認為較可信的，是在明代郎瑛的《七修類稿》第十九卷提到：「杭人食蚌肉，謂之食淡菜。予嘗思之，命名不通，如以淡為啖固通，而菜字義亦不通。又嘗見《昌黎集》載：孔戣為華州刺史，奏罷明州歲貢淡菜。亦是此淡字，竟不能通。後見廣人云：南海取珠者名曰蜑戶。蓋以蚌肉乃取珠人所常食者耳，賤之如菜也，其義始通。」
白話來說，原來蜑（音同淡）戶是指漂泊在海上以船為家的漁人，是古代中國東南沿海的賤民。而蜑戶人家常吃的普通食物就是此種貝類，且在他們眼裡其賤如菜。因此蜑戶常吃的菜，就成了「蜑菜」，也衍生到後來變成了「淡菜」。
另外他也提及，淡菜上頭的鬍鬚，其實是淡菜附著在礁石的器官，稱為鬚足，也稱足絲。雖然不好看，但一拔掉鬚足，淡菜就會立刻死亡。
而且，淡菜竟然還有分公與母，原來看貝肉顏色就能判斷，白色的就是公的、橘色就是母的，兩者味道還有差，一般認為，白肉風味偏清爽，橘肉味道較濃厚
而台灣除了八里的孔雀蛤，馬祖淡菜也相當知名，行政院農業委員會建置的「食農教育資訊整合平臺」網站也提到，馬祖因為海域處河海交界，浮游生物豐富、海水鹽度適中，且水質乾淨，使得淡菜特別美味肥大。且餐桌上的淡菜有大有小，大淡菜的顏色偏綠，馬祖人稱為「殼菜」，小淡菜的顏色較深，叫作「ㄍㄢˋ 一ㄤ」，而牠們的正式名稱分別是綠殼菜蛤和紫殼菜蛤。