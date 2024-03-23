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BoA《和我老公結婚吧》被說整形失敗！記者直擊本人公開神祕真相

▲南韓「SM娛樂一姐」BoA（寶兒）出席「高雄櫻花季」擔任壓軸表演嘉賓。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓「SM娛樂一姐」BoA（寶兒）出席「高雄櫻花季」擔任壓軸表演嘉賓。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓「SM娛樂一姐」BoA（寶兒）相隔6年終於來台灣，她今（23）日出席「高雄櫻花季」，場上帶來多首曲目表演，模樣性感火辣。其實BoA日前在《和我老公結婚吧》中的長相，被質疑整形過頭、嘴唇不自然，記者台下仔細觀察，她的模樣雖然與過往不同，但不像網友口中所說的「那麼誇張」。

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▲▼BoA場上帶來6首歌表演，唱跳到全身是汗。（圖／記者陳雅蘭攝、寬寬整合行銷）
▲▼BoA場上帶來6首歌表演，唱跳到全身是汗。（圖／記者陳雅蘭攝、寬寬整合行銷）
▲BoA場上帶來6首歌表演。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
BoA用中文問候全場：「你們高興嗎？」接著表示：「好久沒來了！非常感謝邀請我來到這麽棒的慶典，謝謝，我也愛你！」

她一連帶來數首經典歌曲，包含《Better》、《Hurricane Venus》、《No Matter What》、《Only one》、《Forgive me》，唱得全身爆汗濕透，BoA氣喘說：「喔！真的好熱啊！大家還好嗎？漂亮嗎？怎麼辦剩下最後一首歌了耶，真的！下次一定要以演唱會的方式跟大家見面。」

BoA很希望能近距離和大家互動，提到很多人常提議「快來台灣開唱」，她也很想來台灣辦演唱會，同時宣布下週發行新歌，「希望大家多多支持！」並以出道曲《NO.1》結束久違的台灣演出。

除了唱歌跳舞，BoA今年在演員工作的表現也繳出漂亮成績，參演電視劇《和我老公結婚吧》飾演的反派「宥拉」成功掀起討論，她劇中的「臉蛋」也引起注意，尤其是腫脹的嘴唇，但BoA曾開直播澄清：「大家最近好像對我的外貌很感興趣。我有咬嘴唇的習慣，所以口紅有跑出來一點，很多人擔心我的嘴唇，但是很正常，不用擔心，我嘴唇很好。」今記者發現，BoA的嘴唇與電視上落差不大，依舊是大家心目中的完美女神。

▲BoA曾多次陷入整形疑雲。（圖／寬寬整合行銷）
▲BoA曾多次陷入整形疑雲。（圖／寬寬整合行銷）
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