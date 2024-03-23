BoA《和我老公結婚吧》被說整形失敗！記者直擊本人公開神祕真相

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她一連帶來數首經典歌曲，包含《Better》、《Hurricane Venus》、《No Matter What》、《Only one》、《Forgive me》，唱得全身爆汗濕透，BoA氣喘說：「喔！真的好熱啊！大家還好嗎？漂亮嗎？怎麼辦剩下最後一首歌了耶，真的！下次一定要以演唱會的方式跟大家見面。」
BoA很希望能近距離和大家互動，提到很多人常提議「快來台灣開唱」，她也很想來台灣辦演唱會，同時宣布下週發行新歌，「希望大家多多支持！」並以出道曲《NO.1》結束久違的台灣演出。
除了唱歌跳舞，BoA今年在演員工作的表現也繳出漂亮成績，參演電視劇《和我老公結婚吧》飾演的反派「宥拉」成功掀起討論，她劇中的「臉蛋」也引起注意，尤其是腫脹的嘴唇，但BoA曾開直播澄清：「大家最近好像對我的外貌很感興趣。我有咬嘴唇的習慣，所以口紅有跑出來一點，很多人擔心我的嘴唇，但是很正常，不用擔心，我嘴唇很好。」今記者發現，BoA的嘴唇與電視上落差不大，依舊是大家心目中的完美女神。
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