教移民「合法」侵占空屋！抖音網紅遭出征 美民眾怒：不敢出遠門
網紅亂象不只在台灣出現，連美國也深受其害！近期在抖音上擁有約50萬粉絲的網紅莫雷諾（Leonel Moreno），拍片教學其他移民如何「合法」侵占空屋，影片隨即引發瘋傳，讓大批民眾憤怒到莫雷諾各大社群上留言出征，更有許多美國人看完影片後無奈喊：「不敢出遠門」。
記者潘毅／綜合報導
綜合外國媒體報導，莫雷諾（Leonel Moreno）是來自南美洲委內瑞拉的移民，目前居住於美國俄亥俄州，近期他在TikTok上拍片指出，美國有法律寫著：「如果房屋無人居住，我們就能佔有它」，其實莫雷諾所指的應該是《逆向占有法》（Adverse Possession Law），也就是俗稱的「占屋者權利」，在某些情況下，法律允許非法占有者，在未經屋主同意下，對其占有的房產享有權利。
莫雷諾更在影片中聲稱，自己身邊有來自非洲的朋友，已經用這招占領了7棟房子，更表示非法移民若不想流落街頭，「合法」侵占空屋就是最佳解方。這段爭議影片曝光後，立刻引發瘋傳突破400萬人次觀看，大批美國民眾憤怒砲轟，認為莫雷諾在讓美國移民問題更加嚴峻，目前這段影片已經遭TikTok下架，更有民眾看完影片後，表示不敢出遠門了，深怕這一趟出門，房子就被陌生人佔據。
事實上莫雷諾過去就以扮演「貪圖便宜的外國移民」在TikTok上走紅，告訴大批粉絲如何「利用」美國的社會安全網，而委內瑞拉移民也是美墨邊境最大的群體之一，也讓他粉絲成長相當迅速。
但莫雷諾這次影片所言，卻不是毫無根據，因為近年來房屋侵佔問題，在美國洛杉磯、紐約等大城市頻頻出現，例如在紐約市，只要一個人能在一處房產停留30天，就能主張佔屋者權利，成為社會嚴重問題。