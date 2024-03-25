租賃公司BNPL之亂！「山道猴子」悲歌 金管會主委向年輕人喊話
租賃公司 積極承做「先買後付（BNPL）」業務，引發不少爭議，尤其去年網路爆紅動畫「山道猴子的一生」，更道盡年輕人因借錢方便買車，導致財務悲歌。雖然金管會並非租賃業的主管機關，日前已約談3家上市櫃租賃公司，金管會主委黃天牧今（25）日表示，與經濟部一向都是分工合作，未來也會持續合作下去，對於很多年輕人信用小白出社會沒多久，就因此債台高築，黃天牧也喊話，銀行或金融機構的信用是一生重要的資產，跟任何機構往來，都要注意自身還款能力及借款目的，審慎評估任何交易對未來可能產生的影響。
記者顏真真／台北報導
黃天牧今日出席財委會受訪時指出，雖然經濟部是租賃公司的主管機關，但由於BNPL涉及金融業務範圍，金管會與經濟部合作，包括2018年亞太防治洗錢評估，金管會就擔任租賃事業洗錢防制主管機關，政府推出穩定房市措施，也透過銀行票券公司要求其租賃公司不動產授信，不能超過淨值的3倍。
不僅如此，金管會銀行局前陣子也很積極找了上市櫃租賃公司，包括訂定內控及相關業務準則等。黃天牧說，根據銀行法規定，放款並非銀行的專屬業務，租賃業有他們在租賃業務方面的做法，如果用銀行被高度監理的狀況來看，包括資本和授信原則在內，兩者當然還是有差異，也因為立委提供的意見，讓金管會關注到租賃事業方面可能引發的問題，並已採取相關措施，金管會跟經濟部一向都分工合作，也會繼續合作下去。
對於年輕人這些信用小白，出社會不久因向租賃公司借款，導致債台高築頻傳，黃天牧表示，去年初金管會就注意到，也已約談過，也將銀行授信準則提供租賃公會參考，讓公會有依據可以討論與遵循。他也呼籲，銀行或金融機構的信用是一生重要資產，在跟任何機構往來時，都要注意其還款能力及借款目的，都要審慎評估任何的交易對未來可能產生的影響。