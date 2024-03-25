網傳3大租賃4月限縮貸款！立委質疑藉檢討真推銷 黃天牧這樣解讀
去年爆紅影片《山道猴子的一生》道出年輕人不顧後果，透過融資租賃公司的「先買後付（BNPL）」貸款買機車及改車，導致財務悲歌，引發立委關注，金管會與經濟部也採取監理動作，要求租賃公會訂定相關內控及相關自律規範。如今，網路傳出包括中租、和潤、裕融等3大融資公司自4月起限縮汽機車案件申請，要大家把握機會申貸，今（25）日引發立委質疑「真的在檢討？還是借機推銷？」加上未揭露實質利率，這是不是「類似騙詐的高利貸」？金管會主委黃天牧表示，「無法替他們回籲是行銷還是為了遵循法規」，但要求借貸要明示利率及違約規定，從去年初即要求租賃公司要做到這些事。
記者顏真真／台北報導
民進黨立委賴惠員今日在財委會質詢，網路傳出3大租賃公司包括裕融、中租及和潤已正式對外宣布，自4月1日起汽車可貸成數為當月車價的1.3倍（目前是2.2倍），機車可貸額度10萬元（目前最高可貸30萬元），近期如果有資金運用上的考量，要在這個月底3月29日前進件卡位審核，她質疑租賃公司是真的在檢討？還是借機推銷？
對此，金管會主委黃天牧說，「無法替他們回答是行銷還是為了遵循法規」，但立委質疑金管會難道看不出公告陷阱這麼多嗎？也沒揭露實際利率，等民眾借到錢才知「利率比天還高」，這是不是類似詐騙的高利貸？黃天牧則回應，本來金管會就希望他們對對借貸要明示利率及違約規定，從去年初即要求租賃公會，做到這些事情，經濟部與金管會也都有採取一些同步措施，他們應會強化監理。
賴惠員進一步提到，現在政府對於租賃公司監理是採取一國兩制，對於背後大股東有金融背景及沒有金融背景的作法差很多，對此，黃天牧指出，授信借款雖然並非金融的專屬業務，但這幾年也透過金融機構對租賃公司相關授信做一些節制。不過，立委質疑金管會管不到中租、和潤及裕融這些沒有金融股東背景的租賃公司，黃天牧則說，票券公司也是租賃公司的金主，也可以透過票券公司間接監管。
對於賴惠員質疑，租賃業者隱藏不合理的利息，是否涉及「重利罪」？法務部表示，這涉及個案認定問題，無法就通案進行討論，要看犯罪事實，個案來認定，但民法有約定利率上限16%的規範，若超過法定利率是無效，民法上是沒有請求權。