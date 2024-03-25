王鴻薇爆 「詐團首謀黃耕宏」在吳思瑤團隊！她駁：會不會扯太多

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王鴻薇質疑，檢調查出黃鄭兩人都是詐欺、洗錢犯罪的首謀，目前都已羈押禁見，吳思瑤沾到詐團，這不就是陳歐珀第二嗎？
台北市議員張斯綱則直言，根據這些照片資料，黃姓主嫌不但過去支持吳思瑤，更是打著「正義律師挺正能量立委」的名號，在路口幫吳思瑤拜票，甚至連吳思瑤立委勝選慶功宴，黃嫌都是座上嘉賓，看到吳思瑤跟詐騙案主嫌慶功，真的不知道這些受害者心中會怎麼想，這還算正義律師？吳思瑤還正能量的下去嗎？要不要出來跟社會大眾解釋清楚？
王鴻薇補充，她要再次呼籲檢調，這些律師顯然涉嫌的不只是洩密，甚至當上軍師出謀劃策，還可以針對自己不法所得，找上具有會計師專業背景的同伴以虛擬貨幣洗錢、協助掩飾犯罪所得。
而針對此事件，吳思瑤表示打擊詐騙毋枉毋縱、決不寬貸這是民進黨的立場。聽聞此案後，自己除了震驚之餘，更深感痛心與遺憾，深怕因此打擊年輕有熱情的律師。她表示，「但我們仍勇敢面對，站在第一線服務選民，免費法扶諮詢會繼續服務。」
吳思瑤說，這位黃姓律師是在2019年與眾多的志工律師團認識，2021年開始提供諮詢服務，過去在選舉期間也確實有幫忙站台，如此而已。呼籲國民黨不要無限上綱，若硬要把自己跟詐騙集團畫上等號，這會不會「扯太多了？」