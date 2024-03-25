防「山道猴子」悲歌！金管會Q4啟動租賃業內控查核　也要財報實審

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不僅如此，2022年底市場擔憂BNPL業務可能重演雙卡風暴，，金管會一方面約談金管會轄下有轉投資BNPL的金融業，另一方面參考銀行授信實務，訂定BNPL應注意原則給租賃公會，供租賃業遵循。
日前金管會銀行局也約談租賃業者，針對外界關注現象進行討論，要他們訂定內控及相關業務準則，證交所及櫃買中心今年第4季也將對上市櫃租賃公司啟動內控查核。黃天牧表示，金管會和經濟部一向分工合作，未來也會強化合作，希望租賃業透過業務面調整，符合外界期待，也向年輕人喊話，銀行或金融機構信用是一生重要資產，與任何機構往來時，應注意自身還款能力及借款目的，審慎評估任何交易及未來可能產生的影響。
不過，民進黨立委賴惠員指出，網傳包括裕融、中租及和潤已公告，自4月1日起汽車可貸成數為當月車價的1.3倍（目前是2.2倍），機車可貸額度10萬元（目前最高可貸30萬元），近期如果有資金運用上的考量，要在這個月底3月29日前進件卡位審核，她質疑租賃公司是真的在檢討？還是借機推銷？而且公告上也未揭露利率，等到民眾借到錢才知「利率比天還高」，這是不是類似詐騙的高利貸？
黃天牧表示，「無法替他們回答是行銷還是為了遵循法規」，但金管會本來就要他們對借貸明示利率及違約規定，從去年初即要求租賃公會，做到這些事情，經濟部與金管會也都有採取一些同步措施，他們應會強化監理。賴惠員則希望金管會預計第4季對上市櫃公司展開內控查核，可以再快一點，避免情況惡化，黃天牧則回應：「我們會盡量提前，然後會做財報實審」。