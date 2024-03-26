房貸增貸投資是真的！房貸+信貸雙貸族破30萬創新高　專家曝3原因

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，「雙貸族」人數屢創新高，主要原因有三，一是近年來房價高漲，不少首購族資金準備較不充裕，需搭配信貸彌補購屋時的資金缺口。二是近年股市表現強勁，不少借款人增貸投資股市。第三則為通膨壓力大，透過信貸補足日常生活所需。
除此之外，2014年面臨房市翻轉，「雙貸族」人數穩定保持28至29萬人，到2020年全台房市多頭再起，使「雙貸族」數量突破30萬人大關，之後漲勢維持至今。
另觀察聯徵中心數據，1月「雙貸族」的平均房貸金額約568.8萬元，平均信貸金額約101.7萬元，兩者10年來成長幅度分別達70.4、88.7%。近期進入升息循環，反而「雙貸族」人數仍創新高，徐佳馨認為，信貸除資金較不充裕者用以借款外，不少為投資性質，在年初房市買氣再起情況下，也激起投資人的信心，因此願意大膽「槓桿開滿」以追求未來獲利。
槓桿雖美好，反轉不得了
大家房屋企研公關主任賴志昶表示，房貸金額持續成長，與近10年來房價漲幅趨勢相符，且10年前房貸利率較低，在近期央行「鷹式升息」之後，讓五大行平均房貸利率突破2%大關，更讓「房貸族」負擔加重不少。
他提醒，需動用到信貸的民眾，除了少部分操作槓桿的投資族群，不少為資金較不充裕者，適逢央行「升升不息」，若同時擁有多項貸款，恐怕會壓縮到日常生活的支出，因此在升息環境之下，貸款者出手要特別注意自己的財務狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。