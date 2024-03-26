858萬房附「狼居霸、U英迪」！一票人見超神翻譯笑噴：房仲超猛

房貸增貸投資是真的！房貸+信貸雙貸族破30萬創新高　專家曝3原因

▲不少人透過房貸增貸進行投資，據統計，「房貸+信貸」的雙貸族人數突破30萬人創新高。圖中人物無涉本新聞，僅為示意。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲不少人透過房貸增貸進行投資，據統計，「房貸+信貸」的雙貸族人數突破30萬人創新高。圖中人物無涉本新聞，僅為示意。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台股破2萬點，00940募資規模超過1752億元，網路不時傳出把房貸增貸轉投資訊息。房仲業者統計聯徵中心資料，比較2014至2024年間，歷年1月的個人房貸與信貸交叉狀況，發現1月全國同時有房貸、信貸人數達36萬3580人，數據刷新歷史新高，且與2014年相比，人數成長25.1%，平均房貸金額增加70.4%，平均信貸金額暴增88.7%。專家分析有3原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
房市多頭與房價高漲，「雙貸族」突破30萬人大關

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，「雙貸族」人數屢創新高，主要原因有三，一是近年來房價高漲，不少首購族資金準備較不充裕，需搭配信貸彌補購屋時的資金缺口。二是近年股市表現強勁，不少借款人增貸投資股市。第三則為通膨壓力大，透過信貸補足日常生活所需。

除此之外，2014年面臨房市翻轉，「雙貸族」人數穩定保持28至29萬人，到2020年全台房市多頭再起，使「雙貸族」數量突破30萬人大關，之後漲勢維持至今。

▲2014~2024年1月雙貸族貸款資料統計。（圖／住商機構提供）
▲2014~2024年1月雙貸族貸款資料統計。（圖／住商機構提供）
另觀察聯徵中心數據，1月「雙貸族」的平均房貸金額約568.8萬元，平均信貸金額約101.7萬元，兩者10年來成長幅度分別達70.4、88.7%。近期進入升息循環，反而「雙貸族」人數仍創新高，徐佳馨認為，信貸除資金較不充裕者用以借款外，不少為投資性質，在年初房市買氣再起情況下，也激起投資人的信心，因此願意大膽「槓桿開滿」以追求未來獲利。

槓桿雖美好，反轉不得了

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，房貸金額持續成長，與近10年來房價漲幅趨勢相符，且10年前房貸利率較低，在近期央行「鷹式升息」之後，讓五大行平均房貸利率突破2%大關，更讓「房貸族」負擔加重不少。

他提醒，需動用到信貸的民眾，除了少部分操作槓桿的投資族群，不少為資金較不充裕者，適逢央行「升升不息」，若同時擁有多項貸款，恐怕會壓縮到日常生活的支出，因此在升息環境之下，貸款者出手要特別注意自己的財務狀況。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

央行意外升息半碼！千萬房貸年繳多超過7000元　專家：警告意味濃

怕失業繳不起房貸！年輕人不買房3原因　專家搖頭：後2個嚴重錯誤

他勸「別糾結房貸要繳滿40年」　曬10年戰績：可全額買台南1間房

「買房免還完房貸」開戰！少子化誰接手吵翻　內行揭貸款愈久愈好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞