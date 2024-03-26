清明連假出國刷卡！專家教戰3點不漏 選錯幣別結帳多付4%手續費
清明節4天連假即將到來，相信不少民眾都已訂好機票出國遊玩，但畢竟出國旅遊是一筆龐大開銷，如何省錢又玩得開心也是小資族一大課題，尤其出國刷卡也是一門學問，刷對卡賺回饋省開銷，有吃又有拿，刷錯卡還得多付手續費，專家就提醒民眾，出國刷卡記得3點不漏，留意手續費、回饋上限、刷當地幣值，其中海外刷卡建議選擇「當地貨幣」結算，以免被收取3%至4%手續費，若加上匯率也會比較差，甚至有些銀行對於海外消費的認定較嚴格，必須是外幣消費才算，因此也可能無法獲得海外刷卡回饋。
記者顏真真／台北報導
金融比較平台袋鼠金融就提醒消費者，出國開心旅遊血拚之際，國外刷卡也有3大重點需留意。首先，留意海外消費刷卡手續費，國際信用卡組織通常會收取1%的手續費加上台灣發卡銀行可能加收的0.5%手續費，總手續費可能達 1.5%以上。因此，記得優先選擇主打「不收手續費」或提供「事後回饋至少1.5%」的信用卡聰明消費。
另外，要注意回饋上限，許多信用卡在海外消費提供看似吸引人的高回饋比例，但實際上回饋上限非常有限，大額消費尤其要特別留意，袋鼠金融建議可優先考慮回饋無上限的卡片。
不僅如此，袋鼠金融也建議海外刷卡要選擇「當地貨幣」結算，因新台幣結帳時的匯率與國際強勢貨幣相比行情較差，加上手續費的匯差影響，付款時可能無意間繳交3~4%動態貨幣轉換的手續費，出國選擇當地幣值支付，會更符合效益。
除了可能要多付手續費，信用卡專家寶可孟之前受訪也提醒過，海外刷卡選新台幣結帳，好處就是在刷卡的當下，可確實掌握花了多少自己國家的幣別，不用等到出帳後才知道，缺點因透過當地銀行收單行，提供的匯率往往會較國際組織差，還會額外收取幣別轉換手續費，而且有些銀行對於海外消費的認定較嚴格，必須是外幣消費才算，因此，若透過DCC用新台幣結算，就無法獲得海外回饋。