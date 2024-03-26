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台中十大土地交易出爐！ 土地交易近200億元　含金量最高是這1區

▲台中十大土地交易出爐，指標建商、壽險業獵地不缺席。（圖／信義全球資產公司提供）
▲台中十大土地交易出爐，指標建商、壽險業獵地不缺席。（圖／信義全球資產公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

土地市場買氣回籠，台中在巨蛋動工、台積電設廠議題加持，一躍成土地交易最熱縣市。據統計，去年台中土地成交金額達到近2百億元，前十大土地交易排名中，北屯區上榜3席，區域含金量最高。展望今年新青安貸款政策催動購屋潮，市場購地信心度回升，指標建商積極獵地充實庫存，隨著產業擴大投資，工業土地也再掀購地潮。

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信義全球資產公司統計，上市櫃法人於2023年在台中共砸下196億元購置土地，較前年同期增加115%，主力買方為建設公司，總價最高的交易紀錄為富宇建設以40億元購入北屯區土地；壽險業也沒有缺席，國泰人壽以33.05億元購入烏日區新站南段土地，基地面積近6千坪，這同時也是去年單宗購入面積最大的土地交易案。

▲2023年台中十大土地交易明細。（圖／信義全球資產公司提供）
▲2023年台中十大土地交易明細。（圖／信義全球資產公司提供）
觀察台中各行政區土地交易量，北屯區因具備重劃區題材，累計交易量達90億元，奪第一名交易王寶座，包括富宇建設、櫻花建設、華固建設等指標建商，都相繼在此插旗；第二名為烏日區，累計交易量為38億元，烏日區坐擁高鐵站交通利多，櫻花建設就斥資5.11億元取得烏日區新站南段近千坪土地；第三名為西屯區，累計交易量為23億元。

信義全球資產總經理林三智分析，目前台中土地市場有兩大需求支撐，其一是台中人口紅利帶動穩定住房剛需，據內政部最新統計，台中總人口數寫下284萬人歷史新高，加上重大建設利多，就吸引建商進場購地推案。

其二，產業投資台中帶進就業人口，也帶旺台中工業土地買氣。總經理林三智說明，台積電等科技大廠設廠議題發酵，除帶動產業園區周邊房市，激勵建商投入開發外，也會吸引相關產業供應鏈進駐台中，擴廠、設置總部需求上升，同步帶旺工業土地交易熱。

林三智總經理表示，隨著景氣復甦態勢明朗，加上新青安貸款政策激發購屋需求，建商今年購地動能轉趨積極；此外，企業擴廠動能強勁，再掀工業土地交易熱潮，信義全球資產公司今年起已陸續協助多組法人客戶成交台中大型工業土地，且有多組買方洽詢有關台中商用不動產布局策略，展望今年土地交易量將有明顯增長。
 

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