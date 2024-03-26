米可白體重飆破58kg！懷孕消息瘋傳 她曝真相：被經紀人追殺
37歲女星米可白人逢喜事精神爽，去年獲得金鐘獎最佳女配角，近日開箱獎座收獲滿滿感動，和孫綻拍戲擦出愛火，每次公開露臉都是滿臉笑意，事業、愛情兩得意，難免心寬體胖，連體重都節節高升，164公分的她體重飆破58公斤，充滿肉感的身材被粉絲誤認為懷孕，懷疑她是否有喜了，米可白今（26）日否認懷孕喜訊，坦承是自己吃多了，希望大家提供減肥方法，「我已經接到我經紀人追殺訊息了」。
記者江芷稜／綜合報導
米可白非常孝順，只有工作有空檔，就會回到鹿港製餅的家裡，幫忙接待顧客，非常受到遊客歡迎，有網友曬出3月中旬在鹿港餅店巧遇米可白的照片，認為她本人看起來較圓潤，和臉書上照片的穠纖合度似乎有點差距，懷疑她是否有喜了。
米可白也在臉書曬出真實體重58.4公斤，體脂肪超過29，表示「站在體重計上臉都綠了，什麼模樣，我都喜歡。只是褲子比較緊、內衣比較緊，現在這個年紀～簡單就好」，記錄自己身材的高峰。
得知外界關心她是否懷孕，米可白親自在臉書揭露真相，坦承身材有點肉感，「我單純就是胖了，我雖然是公眾人物，但我的胖瘦應該不影響我的工作或危害到社會觀感～我最近會克制我的嘴巴」，表態要認真減重，她笑稱已經接到經紀人追殺訊息，請好友們不要餵她吃飯，準備吃空氣減重，說法非常逗趣。
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