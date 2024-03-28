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好市多10大必買商品！衛生紙、保鮮膜進榜　她推爆這款：手刀必拿

▲你到好市多都買什麼？女網友分享「好市多10大必買商品」引發討論。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲你到好市多都買什麼？女網友分享「好市多10大必買商品」引發討論。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）近期一款299元「滅蚊神器」引爆討論，一名妹子整理「好市多10大必買商品」，包含衛生紙、保鮮膜、葉黃素、德國豬腳等等，當中她最推「桃姬梅酒」，「看到架上有貨一定要手刀拿2瓶」。

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女網友在Dcard上發文，表示她的好市多會員資格即將到期，還在猶豫要不要續會員，好奇問大家到好市多都買什麼，有哪些是必買與長期回購的商品外，她也分享自己的10項好市多必買清單。

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她的好市多10大必買清單中生活用品類有419元的舒潔三層抽取式衛生紙，大讚「用過就回不去」、649元科克蘭保鮮膜、979元葉黃素，在美食部分則有7項，包含399元德國豬腳，大讚皮脆Q彈、肉質軟嫩，349元烤雞大腿、315元溫泉蛋、249元科克蘭鮮奶、269元迷你可頌、119元36入餐包，還有599元桃姬梅酒，「看到架上有貨一定要手刀拿2瓶」。

桃姬梅酒果汁含量30%，酒精濃度8%。記者曾喝過桃姬梅酒，水蜜桃香味十足，口感清新細膩，沒有什麼酒味，不過個人認為有點偏甜，建議可加氣泡水稀釋，想要更有酒味的喝法，可加伏特加、琴酒或清酒，另外也有人推薦加養樂多、綠茶或柳橙汁，層次更豐富。

▲妹子推薦這款桃姬梅酒，說只要看到架上有貨，一定要手刀搶兩瓶。（圖／翻攝Dcard）
▲妹子推薦這款桃姬梅酒，說只要看到架上有貨，一定要手刀搶兩瓶。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出引發討論，不少會員都點頭認同，也有人分享好市多近期美食新品如酸菜魚、輕食三明治都很不錯。更多網友也分享自己的好市多必買清單，包含牛奶餐包、奇亞籽燕麥與超大包餅乾。

不過，清單中的保鮮膜雖然是好事多長銷商品，但因撕取不易、切割器難用，曾被嚴厲批評是「好市多最廢商品」，不過後續也有不少會員親身展示它的超神用途，當成「傷口貼布」洗澡時完全不滲水，還可拿來包食物等多項「神用途」，眾人瞬間清醒直呼誤會大大，「第一次有買它的衝動」。

▲利用這款保鮮膜的黏性，拿來包傷口洗澡時超超好用，完全不滲水，洗完澡仍然保持乾爽。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲好市多科克蘭保鮮膜曾被說是最廢商品，但會員分享其「神用途」，利用這款保鮮膜的黏性，拿來包傷口洗澡時超超好用，完全不滲水，洗完澡仍然保持乾爽。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

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