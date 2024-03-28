好市多10大必買商品！衛生紙、保鮮膜進榜　她推爆這款：手刀必拿

我是廣告 請繼續往下閱讀
相關新聞：好市多299元「滅蚊神器」被推爆 他列唯一缺點：蚊子難保有全屍
她的好市多10大必買清單中生活用品類有419元的舒潔三層抽取式衛生紙，大讚「用過就回不去」、649元科克蘭保鮮膜、979元葉黃素，在美食部分則有7項，包含399元德國豬腳，大讚皮脆Q彈、肉質軟嫩，349元烤雞大腿、315元溫泉蛋、249元科克蘭鮮奶、269元迷你可頌、119元36入餐包，還有599元桃姬梅酒，「看到架上有貨一定要手刀拿2瓶」。
桃姬梅酒果汁含量30%，酒精濃度8%。記者曾喝過桃姬梅酒，水蜜桃香味十足，口感清新細膩，沒有什麼酒味，不過個人認為有點偏甜，建議可加氣泡水稀釋，想要更有酒味的喝法，可加伏特加、琴酒或清酒，另外也有人推薦加養樂多、綠茶或柳橙汁，層次更豐富。
貼文一出引發討論，不少會員都點頭認同，也有人分享好市多近期美食新品如酸菜魚、輕食三明治都很不錯。更多網友也分享自己的好市多必買清單，包含牛奶餐包、奇亞籽燕麥與超大包餅乾。
不過，清單中的保鮮膜雖然是好事多長銷商品，但因撕取不易、切割器難用，曾被嚴厲批評是「好市多最廢商品」，不過後續也有不少會員親身展示它的超神用途，當成「傷口貼布」洗澡時完全不滲水，還可拿來包食物等多項「神用途」，眾人瞬間清醒直呼誤會大大，「第一次有買它的衝動」。